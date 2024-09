Uma perda inestimável para a saúde pública no País

Médicos, enfermeiros e dentistas de todo o Brasil ligados à Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS) perderam uma importante ferramenta. O TelessaúdeRS - serviço vinculado à faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) - funcionou por 11 anos, auxiliando profissionais na tomada de decisões.

Ao todo, foram realizados 450 mil atendimentos pelo sistema de prestação de serviços de saúde a distância no SUS. Por meio das consultorias, mais de 26 mil profissionais de saúde de 2.850 municípios do Brasil receberam suporte clínico especializado. Ainda assim, o Ministério da Saúde alegou falta de recursos para continuar financiando o serviço da linha telefônica 0800, que atendia a seis mil profissionais por mês, e encerrou o convênio.

Agora, o serviço se mantém apenas no RS, já que o convênio com o governo gaúcho está ativo. Apenas para dar uma dimensão da importância das consultorias no Estado, entre 2015 e 2021, o TelessaúdeRS ajudou a diminuir de 78 para 17 dias o tempo médio de espera na fila de consultas com mastologista para mulheres com suspeita de câncer de mama na rede pública (-83,4%).

Ao traduzir em números, a cada seis mil ligações de profissionais ao TelessaúdeRS, quatro mil encaminhamentos eram evitados. Notoriamente, um sistema que possui alto índice de resolutividade, sobretudo a profissionais de saúde que atuam em áreas remotas, onde o acesso a especialistas é limitado.

Isso tudo porque o serviço ajuda a identificar casos graves e adiantar o encaminhamento de pacientes para atendimento especializado e, por outro lado, impede que outros sobrecarreguem o sistema sem necessidade.

Essa ação de teleconsultoria em tempo real é capaz de dar suporte qualificado para os profissionais, mesmo em locais distantes, promovendo alternativas individualizadas e focadas na realidade local, respeitando as evidências científicas disponíveis. Agora, com a plataforma inativada, inevitavelmente, haverá um retrocesso no fortalecimento da Atenção Primária, um pilar essencial para a equidade e universalidade do SUS, em um país continental como o Brasil.

O término do financiamento federal ameaça desmantelar anos de progresso e inovação, encerrando uma importante oferta para profissionais da Atenção Primária e para pacientes. A expectativa é que o Ministério da Saúde reverta a decisão, sob pena de sobrecarregar ainda mais o SUS sem a capacidade de resposta rápida e eficiente proporcionada pelo TelessaúdeRS.