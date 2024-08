Uma economia pujante entre a Serra e o Vale do Caí

O segundo capítulo do projeto Mapa Econômico do RS em 2024, do Jornal do Comércio, foi publicado na quinta-feira, mostrando os potenciais das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí. São 78 municípios que somam 16,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.

A importância de investimentos em infraestrutura, como rodovias e aeroportos, para a retomada das regiões que compõem esse recorte do Estado mostra-se essencial para alavancar a economia após a tragédia climática de maio.

Para a maior parte das pessoas, quando se fala em Serra Gaúcha vem a lembrança do turismo e os setores de vinho, móveis e metalmecânico. A economia gaúcha, porém, está em constante transformação. E tem muita diversidade.

O setor metalmecânico, que tem entre a Serra e o Vale do Caí o seu maior polo no Estado - 4,5 mil empresas, com a geração de 69 mil empregos entre 17 municípios - está apostando fortemente em inovação e sustentabilidade.

São indústrias com projetos inovadores, que colocaram no foco o desenvolvimento de produtos de baixo impacto ambiental, além da meta de reduzir as emissões de gases.

Entre os produtos destacados nesta edição do Mapa estão carrocerias, motores e máquinas, tratores, couro, armas de fogo, ferramentas, utensílios domésticos, vinhos, calçados, derivados de soja e móveis.

Apenas este último concentra em Bento Gonçalves e municípios vizinhos 300 empresas, com 5,6 mil funcionários e R$ 3,1 bilhões de faturamento. Uma cadeia de produção que possui ramificações, uma vez que 100% do material fornecido às indústrias moveleiras vem de florestas plantadas.

São Francisco de Paula, na Região das Hortênsias, por exemplo tem a maior área de pinus plantada no Rio Grande do Sul.

O vinho é outro produto de destaque na Serra, que responde por pelo menos 85% dessa produção.

O Estado é o maior produtor de uvas do País e responsável por 90% da produção nacional destinada ao processamento de vinhos, sucos e espumantes. O turismo, ligado à produção de vinho, também é um dos motores da região da economia de Bento Gonçalves e região.

São muitas oportunidades de densenvolvimento, como mostrou o especial Mapa Econômico do RS. Agora é unir esforços da iniciativa privada e poder público para aproveitá-las e fazer o Estado crescer para se recuperar plenamente.