A nova rota para a Serra Gaúcha e o turismo no RS

Tudo indica que, até dezembro, os gaúchos e turistas de fora terão uma nova rota para chegar a Gramado, já que uma obra aguardada há mais de 20 anos está praticamente concluída. É a pavimentação de um trecho de 10 quilômetros de estrada de chão da ERS-373, via Morro Reuter, que encurtará o caminho à Região das Hortênsias. Outros sete quilômetros, que já são asfaltados, irão receber novo pavimento.

A notícia de que a execução dos trabalhos se encaminha para o fim vem em ótimo momento. As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, provocando enchentes históricas, causaram, da mesma forma, quedas de barreiras e deslizamentos. Com muitas rodovias seriamente avariadas, o fluxo de viagens à Serra acabou quase que paralisado.

Hoje, é possível chegar a Gramado pela estrada ERS-115, via Taquara ou pela RS-235 via Nova Petrópolis. E, no período mais crítico da tragédia climática, essas rodovias ficaram total ou parcialmente interrompidas.

A situação prejudicou fortemente a economia de Gramado e Canela e de outros municípios por onde passam os viajantes até chegar às cidades. A nova rodovia, juntamente a outros esforços que vêm sendo feitos - como a possibilidade de destravar as obras no aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul -, coloca o turismo em posição de ajudar a alavancar a economia gaúcha.

Não se pode esquecer que Gramado é palco de grandes eventos culturais nacionais, como o Natal Luz, o Festival de Cinema, o Festival de Gastronomia e a Vindima.

Dados do Observatório do Turismo, da Secretaria Estadual do Turismo, indicam que somente essa região responde por 1,1% do PIB do Estado. Hoje, tanto Gramado quanto Canela se consolidam como o segundo principal destino no Brasil, ultrapassando, e muito, os mais de 90 mil habitantes de ambas somados. Em todo o ano de 2023, apenas Gramado recebeu 8 milhões de turistas.

Com o bloqueio de estradas e o fechamento do aeroporto Salgado Filho - previsão de que retome, de modo parcial, pousos e decolagens apenas em outubro - o impacto estimado à cidade pelo Sindicato das Empresas de Turismo do RS (SindeTur-RS), nos meses de maio e junho, quando começa o frio e os cerca de 200 hotéis e 300 restaurantes ficam lotados, gira em torno de R$ 100 milhões.

A finalização da pavimentação da ERS-373 não irá beneficiar somente Gramado e Canela, mas outros municípios, a exemplo de Morro Reuter e Santa Maria do Herval, que ficam na nova rota.