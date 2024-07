Cooperativismo é agente que transforma cidades

Um modelo de economia que se consolidou como a principal fonte de renda de muitos brasileiros. O Dia Internacional do Cooperativismo celebra a união de milhares de pessoas envolvidas em uma das sete atividades cooperativas em atuação hoje no Brasil. A premissa é o compartilhamento de interesses em busca de benefícios comuns visando o progresso social via desenvolvimento econômico da sociedade na região onde o negócio está inserido. O dia do cooperativismo é comemorado sempre no primeiro sábado de julho, que neste ano será no dia 6, e marcará o 30º Dia Internacional das Cooperativas reconhecido pelas Nações Unidas e o 102º Dia Internacional Cooperativo.

Os segmentos Agropecuário, Consumo, Crédito, Infraestrutura, Saúde, Trabalho, Produção de Bens e Serviços e Transporte concentram esse movimento colaborativo que a cada ano ganha mais espaço no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, e surgem como agentes essenciais para a promoção de desenvolvimento nos estados brasileiros.

Segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), são mais de 4.690 cooperativas em atuação no Brasil, com mais de 20,5 milhões de associados e geração superior a 520 mil empregos diretos em mais de 1.400 municípios do Brasil, números que refletem a grandeza do modelo de atividade que também se destaca pela qualidade de seus produtos e serviços e pela responsabilidade socioambiental - o cooperativismo tem ainda seu compromisso com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização nas Nações Unidas (ONU) até 2030.

Os benefícios gerados pelo trabalho coletivo refletem na economia local: municípios que contam com a presença de cooperativas apresentam, em média, um incremento de R$ 5,1 mil no PIB por habitante, segundo cálculos da OCB. Esse valor equivale a 18,6% da média do PIB por habitante. Também traz o dado sobre o mercado de trabalho, em que cidades que sediam algum ramo de atividade cooperativista apresentam, em média, um acréscimo de 28,4 empregos por 10 mil habitantes.

O ambiente colaborativo que rege o cooperativismo o torna um agente transformador de pessoas e empresas, independentemente do cenário posto, seja favorável ou de dificuldades, a exemplo do momento pelo qual passa o Rio Grande do Sul. Seu modelo sustentável de atuação torna o segmento mais resiliente, que se molda diante de crises. Exemplos de sucesso, superação e novas projeções para o setor podem ser conferidos nesta edição, no caderno especial Cooperativismo.