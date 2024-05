Um investimento histórico no Rio Grande do Sul

Saudado pelo governo gaúcho como o maior investimento privado já feito por uma empresa individualmente na história do Rio Grande do Sul, o aporte bilionário anunciado pela multinacional CMPC em Barra do Ribeiro não é apenas um alento à economia do Estado. É uma possibilidade concreta de mudar a realidade da Região Sul, historicamente menos favorecida em termos de investimentos.

O protocolo de intenções assinado entre a empresa de celulose e o governo do Estado prevê a instalação de uma nova planta industrial em Barra do Ribeiro, com operação dentro de cinco anos, após passar pelos trâmites legais. Para isso, serão investidos

R$ 24 bilhões que beneficiarão, além do município da Região Centro-Sul, pelo menos outras 80 localidades.

A CMPC assumiu a planta de produção de celulose da Fibria, em Guaíba, em 2009 e, hoje, é considerada a maior indústria em operação no Rio Grande do Sul. Nesses 15 anos, já investiu quase R$ 10 bilhões para a transformação da sua produção, que, nos últimos dois anos, bateu recordes.

O novo complexo terá capacidade para produzir até 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano. A companhia já conta com 60% da base florestal necessária - que soma 180 mil hectares - para realizar o empreendimento. Os 40% restantes devem ser alcançados nos próximos três anos, através de produtores florestais parceiros, vinculados principalmente à cultura de eucalipto.

Para viabilizar o empreendimento, que terá como meta a geração de "zero resíduos", serão realizadas obras de infraestrutura, como ajustes no acesso pela BR-116 a Barra do Ribeiro e a pavimentação da estrada que faz conexão direta ao empreendimento.

Em Pelotas, a ideia é fazer uma estrada que permitirá acessar os terminais do porto sem passar por dentro da cidade.

Em Rio Grande, o porto precisará de um novo terminal para exportar a celulose - que tem seus principais mercados na Ásia e Europa. A previsão é de que a vencedora da licitação invista R$ 760 milhões nessa obra.

Outros dois pontos precisam ser destacados no compromisso assumido pela CMPC. O primeiro é a qualificação de mão de obra, problema antigo enfrentado por indústrias gaúchas nos últimos anos para preencher os postos disponíveis.

O segundo é a geração de 12 mil empregos durante as obras, assim como a priorização de contratação de fornecedores gaúchos, dois fatores que são fundamentais para movimentar a economia do Rio Grande do Sul.