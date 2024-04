A soja e a sua importância na história do RS

O Rio Grande do Sul vive a expectativa de colher a maior safra de soja da história no ano em que o plantio comercial da oleaginosa no Brasil completa 100 anos. E o marco do plantio é, justamente, Santa Rosa, cujas primeiras sementes foram levadas ao município pelo pastor norte-americano Albert Lehenbauer, que distribuiu algumas para famílias locais em 1924.

É no município do Noroeste gaúcho que, durante a Fenasoja - de 17 a 24 de maio - será celebrado o grão que mudou as fronteiras agrícolas brasileiras e que hoje responde por praticamente um terço do setor agropecuário gaúcho.

A importância da introdução do grão é imensurável à economia e à história do País. O desbravamento de novos territórios para o plantio de soja permitiu, mais do que espalhar as lavouras, levar o desenvolvimento para regiões até então pouco urbanizadas. Com isso, foram surgindo novos municípios, escolas, igrejas e hospitais. Houve avanço em genética, maquinários agrícolas, tecnologia e inovação. Foi, igualmente, neste período de 100 anos, que o povo brasileiro viveu o maior ciclo de riqueza e desenvolvimento humano, social e geográfico.

Neste ano, o RS irá colher em torno de 70% mais soja do que em 2023, segundo estimativas da Conab. O cenário pode ser atribuído, em parte, a uma distribuição adequada de precipitação durante a fase reprodutiva das plantas. A situação climática - depois de várias intempéries que atingiram o RS - deve salvar a produção brasileira diante da quebra da safra no Centro-Oeste.

A região Sul do Brasil ainda é a maior exportadora, mas as áreas conhecidas como novas fronteiras agrícolas - localizadas acima do paralelo 16 -, são atualmente o grande destaque na produção. São regiões que envolvem o estado do Mato Grosso e o "Matopiba" - formado pelo estado do Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia.

No RS, a soja ainda é a principal cultura em termos de área e produção e uma alavanca fundamental para o desenvolvimento econômico, contribuindo fortemente no PIB. Neste ano, estima-se que sejam colhidas, em 426 municípios, entre 22 e 23 milhões de toneladas, em uma área plantada de 6,68 milhões de hectares. Um dos destaques deve ser a produtividade de 3,3 mil quilos por hectare.

Não se pode esquecer, também, de outros setores econômicos fomentados a partir do plantio da soja. O grão proporcionou que o setor de máquinas agrícolas se desenvolvesse, fazendo do Estado o maior produtor de colheitadeiras do País.