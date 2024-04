As conexões com o mercado na Feira de Hannover

Os desafios às indústrias estão cada vez mais prementes, seja na questão de novas tecnologias, seja na necessidade de transição energética para uma produção mais eficiente, sustentável e inteligente. O tema da Feira de Hannover 2024, que começou nesta segunda-feira na Alemanha, foca justamente em proporcionar aos participantes contato com as mais recentes tecnologias e respostas concretas de empresas globais aos desafios industriais.

Na mais importante feira internacional de tecnologia industrial, o Estado tem a segunda maior delegação, com 81 integrantes, atrás apenas de Minas Gerais. São dirigentes de federações, executivos e empresários de pequenas e grandes empresas que buscam atualização em assuntos como Inteligência Artificial, Energia e Indústria 4.0, dentro do escopo "Energizando uma Indústria Sustentável" - tema do evento neste ano.

São temas que vêm a calhar em um País que busca modernizar o setor industrial e até lançou um programa voltado à neoindustrialização. O objetivo, que converge com o que está sendo tratado em Hannover, é estimular o desenvolvimento produtivo a partir de investimentos em tecnologia e inovação, sem deixar de lado os compromissos com a sustentabilidade e o meio ambiente.

Nesse processo para reverter a desindustrialização precoce do País estão incluídas linhas de crédito e incentivos ao conteúdo local para estimular o setor produtivo a integrar-se com cadeias internacionais de suprimentos.

Já o Rio Grande do Sul trabalha para diversificar sua economia, fomentando a cooperação entre as áreas de tecnologia de informação (TI) e as de produção. As regiões Metropolitana e Vale do Sinos, por exemplo, concentram mais de mil negócios inovadores: são mais de 30 hubs, além de parques tecnológicos ligados a universidades nessas regiões.

Entre os projetos específicos em linha com o que está sendo abordado em Hannover e com potencial de atrair investimentos ao RS está o da produção de hidrogênio Verde. O Estado é candidato à produção do combustível visto como solução para o futuro, já que para ser considerado verde, é necessário que a fonte utilizada seja renovável, caso das energias eólica e solar abundantes por aqui.

Um dos mantras da Feira de Hannover é de que a cooperação entre nações é fundamental para que a economia se torne mais sustentável. Assim, o evento tem sido cada vez mais importante para empresários como forma de se conectar com o mercado, de realizar novas parcerias e de vender as potencialidades do RS.