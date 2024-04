O poder das marcas na escolha dos consumidores

A marca representa a identidade, os valores, a missão e a personalidade de uma empresa ou produto. É através dela que o consumidor se identifica e forma suas preferências de consumo. Essas conexões são fundamentais para construir lealdade e garantir a preferência ao longo do tempo.

Como DNA de uma empresa, a marca conecta o cliente ao produto. Nessa trajetória é essencial demonstrar a capacidade do negócio para atender às necessidades do consumidor, garantindo satisfação e melhor experiência a quem escolhe por um serviço ou mercadoria.

É nesse contexto que o Marcas de Quem Decide - estudo amplo, abrangente e único do Jornal do Comércio sobre as melhores marcas do Rio Grande do Sul - chega a sua 26ª edição, apontando para o mercado a percepção da sociedade em relação às empresas, sinalizando correções a serem feitas e celebrando os bons resultados do trabalho realizado ao longo da jornada.

Iniciativa do JC iniciada em 1999, a pesquisa é a única que mede, ano após ano, tanto a lembrança quanto a preferência de empresários, executivos e gestores de empresas.

Ambas as situações são importantes para as operações dos indicados, tendo em vista as dificuldades, as mudanças e as novas estratégias diante de um contexto desafiador de um mercado cada vez mais digital.

Uma das novidades da edição 2024 do Marcas de Quem Decide é a inclusão de quatro categorias: Rede de Ensino Médio Privado, Aveias e Cereais, Energia Renovável e Embutidos. Elas integram os 76 grupos analisados. Ao todo, são 73 setores da economia gaúcha e três categorias especiais (Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Inovadora e Marca Gaúcha Ambiental).

Esse verdadeiro painel da economia gaúcha, encartado hoje em um caderno especial na edição do Jornal do Comércio, traz percepções únicas sobre a lembrança e a preferência dos gaúchos e, especialmente, em relação às marcas que têm um lugar cativo na mente e no coração do público.

A pesquisa promovida pelo JC e excutada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) é referência para o mercado em diversos setores. Trata-se de uma fonte de consulta quando se analisa a influência das marcas no mundo dos negócios no Rio Grande do Sul.

Ao longo dos anos, o Marcas de Quem Decide tornou-se crucial para as empresas investirem na construção e no fortalecimento de sua marca, garantindo que ela transmita os valores certos. Uma marca bem-sucedida não apenas atrai clientes, mas também os mantêm fiéis.