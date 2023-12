O incremento na economia gerado pelo 13° salário

O ingresso de recursos oriundos do pagamento do 13º salário para cerca de 4 milhões de funcionários de empresas públicas e privadas na economia do Rio Grande do Sul é uma notícia positiva para os comerciantes, depois de um ano que viram as vendas se sustentarem, mesmo que não tendo ganhos expressivos.

Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, referentes a setembro - último indicador disponível -, apontam que o RS registrou um crescimento considerável em relação ao mesmo período do ano anterior (3,6%), mantendo uma trajetória ascendente no acumulado do ano (2%) e nos últimos 12 meses (2,8%). No entanto, houve um declínio de 2,8% no volume de vendas em comparação com agosto. No que tange o varejo ampliado - veículos, construção e atacado especializado -, o acumulado do ano no Estado foi de 1,1%.

Tradicionalmente, o pagamento do 13º salário no RS ajuda a impulsionar a economia. Com mais dinheiro circulando, o mercado fica aquecido e há maior movimento para o comércio, o que amplia as chances de um expressivo crescimento das vendas no final do ano. Assim, o dinheiro extra, que no Estado chega à casa dos R$ 14 bilhões, aumenta a expectativa dos lojistas em relação ao Natal.

No Brasil, levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) indica que a injeção na economia com o 13º salário será de cerca de R$ 291 bilhões, alcançando 87,7 milhões de pessoas. O valor representa aproximadamente 2,7% do PIB.

Pelo lado dos trabalhadores é o momento de fazer contas e se planejar financeiramente. Hoje, o índice de inadimplência registra 71,9 milhões de brasileiros, o que significa 43,94% da população adulta. Dessa forma, o 13° salário pode servir tanto para adquirir bens e serviços que já estavam nos planos quanto para quitar dívidas, principalmente as com juros altos, regularizar a situação de crédito - medida que favorece os consumidores na hora de realizarem compras a prazo ao longo do próximo ano -, e, até mesmo, para criar uma reserva de emergência.

Diante da demanda crescente para o varejo neste mês de dezembro, os lojistas precisam estar preparados e focados para vender, ofertando qualidade no atendimento e variedade de produtos que atendam as mais diversas classes, especialmente no setor de alimentos e bebidas. O segmento, mesmo em um período de crise econômica, registrou crescimento de 128% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022.