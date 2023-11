Gargalo na BR-116 em São Leopoldo está chegando ao fim

A infraestrutura logística no Brasil é uma área crítica para o desenvolvimento econômico. E as rodovias desempenham um papel fundamental nesse sistema, já que a maior parte do transporte de cargas e do deslocamento de pessoas é feito por elas. No Rio Grande do Sul, um dos grandes gargalos está na rodovia BR-116, entre o Rio dos Sinos e o Viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, onde cerca de 140 mil veículos transitam diariamente, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

As obras de melhorias viárias na rodovia tiveram início em 2021, com as quatro novas pontes no entorno do Rio dos Sinos. O trecho até o Viaduto da Scharlau, no entroncamento com a ERS-240, está prometido para ser entregue em março de 2024.

Só depois que os aterros para as ruas paralelas às pontes e as intervenções para a criação da terceira faixa nas pistas que ligam os trechos forem concluídas é que a obra será entregue, permitindo eliminar 100% dos semáforos e dando maior fluidez ao tráfego em um ponto nevrálgico para a cidade e para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Hoje, a mobilidade no trecho é bastante prejudicada, não somente por cruzar importantes municípios, mas porque é um dos principais elos entre cidades gaúchas e do País. A obra é uma grande oportunidade de investimento para fomentar a economia regional, melhorar a logística do Estado e reduzir custos nos transportes.

Para se ter uma ideia, a BR-116 tem 4.660 km, cruza dez estados, desde Fortaleza, no Ceará, até Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Somente no trecho da via localizado no RS - cerda de 660 quilômetros -, trafegam 50% da economia do Estado. Também é a principal ligação entre Porto Alegre e o terceiro maior porto do País, em Rio Grande.

Outros trechos da 116 recebem obras atualmente, como Canoas. No município está sendo executado o alargamento do viaduto da Metrovel e da avenida Boqueirão e a implantação de passarelas. As obras estão previstas para serem concluídas no fim de 2024.

Há, também, a duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas, prevista para o fim do ano que vem - 10 anos após o prazo inicial. Atualmente, dos 211 quilômetros, 163 estão liberados. Hoje, estão em obras trechos em Cristal e em São Lourenço do Sul. Ao todo, a União já investiu R$ 1,5 bilhão na empreitada.

Já a antiga demanda pela duplicação da BR-116 entre Caxias do Sul e Vacaria não está na lista de investimentos. A obra beneficiaria o escoamento da produção de maçãs dos Campos de Cima da Serra.