O 20 de Setembro de 2023 será lembrado pela solidariedade

O povo gaúcho, resiliente por natureza, irá celebrar um 20 de setembro diferente em 2023. Os eventos climáticos catastróficos que atingiram o Rio Grande do Sul duas semanas atrás deixaram ao menos 48 mortos - nove pessoas ainda estão desaparecidas -, afetaram 105 municípios de alguma forma e ainda mantêm fora de casa 4,9 mil pessoas. Em respeito às vítimas das chuvas, os tradicionais desfiles temáticos foram cancelados em vários municípios. Em Porto Alegre, por exemplo, serão promovidas cavalgadas solidárias com o objetivo de recolher donativos - alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza e ração - para enviar aos afetados no Vale do Taquari.

Depois das tristes imagens de resgates de pessoas ilhadas em telhados e em topos de árvores, de pontes sendo arrastadas pela força da correnteza e de cidades quase que inteiras sendo varridas do mapa, a população gaúcha tem mostrado sua força ao longo dos últimos dias pela rede de solidariedade que se formou. As cidades de Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza precisarão de um especial esforço de reconstrução.

E esse apoio tem se ramificado de municípios de diferentes regiões do RS. São empresas de móveis e de alimentos que se articulam com transportadoras para o envio de camas, roupeiros, armários e cargas de comida. Redes formadas por construtoras, engenheiros, eletricistas e marceneiros que se voluntariaram para apoiar a reconstrução de residências. Caravanas que saíram de algumas cidades no fim de semana com pessoas dispostas a limpar ruas e prédios ainda cheios de lodo e barro. Veterinários que estão trabalhando no resgate de animais.

Obviamente, a reconstrução e a retomada da dignidade das pessoas que perderam móveis e imóveis, documentos, toda a sua história levada pelas águas do Taquari é importante, mas, mais do que isso, é preciso apoio emocional àqueles que viram alguém ser levado pela água e não puderam ajudar, passaram a noite inteira ilhados, escutando gritos de socorro e nada conseguiram fazer e, o pior de tudo, que perderam alguém para a tragédia. O acolhimento e o acompanhamento psicossocial por parte de voluntários ajudam a lidar com o trauma.

O 20 de Setembro de 2023 celebrará heróis, mas desta vez não apenas aqueles que lutaram com bravura na Revolução Farroupilha. São heróis os que sobreviveram à tragédia, que têm de lidar diariamente com a perda e também aqueles que, com dedicação e desprendimento, se voluntariam para auxiliar de alguma forma os atingidos pelas chuvas.