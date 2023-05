Por uma retomada do setor industrial no Brasil

Retomar a industrialização no Brasil é vital para o desenvolvimento da economia. É preciso ir além de investimentos no agronegócio, na economia primária exportadora ou na área de serviços de baixa qualidade. É por meio da indústria que se geram produtos de valor agregado cada vez mais concretos e com ganhos reais.

Um país continental como o Brasil tem capacidade para isso. Tem expertise técnica, tem profissionais qualificados e uma veia empreendedora de destaque no cenário mundial. Agora, o governo deve fazer sua parte para que o País volte a ter desempenhos de Produto Interno Bruto (PIB) como os registrados entre os anos 2000 e 2010 - este último alcançou o ápice, com 7,5%.

Não há solução imediata, mas o pacote de medidas para retomar a venda de carros populares no Brasil e aumentar o acesso da população a veículos novos é um passo importante. O plano, desenhando pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi apresentado nesta quinta-feira.

A ideia é reduzir os tributos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins. Medida que deve dar um novo ânimo à economia do Brasil, cujo PIB fechou 2022 em 2,9%.

Estimular o desenvolvimento da indústria é importante porque o setor gera um emprego de maior qualidade, com melhores salários e exportação de produtos de maior valor agregado. O agro, obviamente, tem papel fundamental, mas é preciso ter em mente que apenas esse esforço não é suficiente, visto que o setor torna o País cada vez mais dependente e refém de uma economia primária exportadora.

No Rio Grande do Sul, a potencialização da indústria faz parte do programa do governo Eduardo Leite. De janeiro a abril de 2023, por exemplo, incentivos via Fundopem já forneceram R$ 1,3 bilhão para 46 projetos, gerando 1.302 empregos diretos.

Nesta semana, o Ministério da Fazenda aumentou o otimismo para a alta do PIB em 2023. Contudo, apesar do avanço nas projeções de instituições financeiras recentemente, o cenário do governo ainda aponta para um desempenho da atividade neste ano em um patamar bem superior ao do mercado. De acordo com a grade de parâmetros divulgada pela Secretaria de Política Econômica (SPE), a estimativa para a expansão da atividade em 2023 passou de 1,6% para 1,9%.

A expectativa, porém, segue sendo de desaceleração mais acentuada da atividade no decorrer do ano, repercutindo o efeito da política monetária contracionista nas condições de crédito bancário e no mercado de capitais.