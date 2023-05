Renovamos o nosso compromisso com o leitor

O mundo mudou ao longo dos 90 anos que separam a criação do então Consultor do Comércio, em 25 maio de 1933, do Jornal do Comércio, diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul que hoje celebra nove décadas de circulação ininterrupta. Naturalmente, o mundo dos negócios também passou por grandes transformações ao longo desse período.

Mas o boletim que informava aos comerciantes de Porto Alegre na década de 1930 sobre a chegada de mercadorias ao porto da capital gaúcha tem muito em comum com o JC de hoje, que mapeia centenas de investimentos realizados em todo o Rio Grande do Sul ou que revela a preferência de marcas em 75 setores da economia gaúcha.

O que não muda entre 1933 e 2023 é a entrega de informações estratégicas para o mundo dos negócios, com muita apuração e responsabilidade.

Ao completar 90 anos, o JC seguirá buscando dados, elaborando análises e produzindo reportagens aprofundadas para levar ao leitor informações estratégicas para o mundo dos negócios.

Um jornalismo independente também é premissa para uma sociedade democrática, na qual leitores tenham capacidade para distinguir o que é informação, o que é opinião e o que é notícia falsa.

Para isso, também é importante manter a pluralidade, em contraponto à bolha de informação criada em redes sociais, nas quais lê-se apenas aquilo que o algoritmo deseja.

Assim, comprometido com um jornalismo de qualidade, local, mas atento ao Brasil e o mundo, o JC seguirá publicando diariamente informações em sua edição impressa e no meio digital.

A renovação é permanente. Além de uma gradual e cuidadosa mudança geracional - a quarta geração da família fundadora do JC já ocupa cargos executivos atualmente -, o JC também apresenta novas iniciativas para marcar os 90 anos.

Uma delas é o projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que fará um raio-x das cadeias produtivas nas diferentes regiões do Estado, mostrando as potencialidades e os desafios para o desenvolvimento econômico.

É mais uma ação de fôlego, que se soma ao "trabalho de formiguinha" diário, de levar informações sobre novos empreendimentos ou iniciativas de gestão bem-sucedidas. O JC seguirá focado em aprimorar seu conteúdo constantemente.