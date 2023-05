BR-116 Sul duplicada é essencial para o turismo na Costa Doce

O turismo no Rio Grande do Sul ainda tem muito a crescer, principalmente no que se refere a regiões do Interior. Conforme mapeamento da Secretaria Estadual do Turismo, o RS possui 27 regiões turísticas regionalizadas.

Entre os entraves para o fomento estão questões relacionadas à infraestrutura de estradas, acessos rurais e à profissionalização do setor turístico.

Uma região que está conquistando espaço pela diversidade de atrativos e se destacando é a Costa Doce, que comporta 21 municípios.

Reportagem Especial do Jornal do Comércio, publicada em 8 de maio, mostrou que, nos últimos cinco anos, a região atingiu resultados históricos, com a abertura de 6,5 mil empreendimentos de turismo, entre os quais 103 agências.

Na Costa Doce, os visitantes encontram praias sossegadas, passeios históricos e hospedagem charmosa. Têm acesso a uma rica natureza, com praias, rios, cachoeiras, serras, reservas naturais, patrimônios históricos, arquitetônicos e religiosos, além de poder ter contato com as diferentes culturas que formaram o povo gaúcho.

O período de pandemia foi também um impulsionador para que os gaúchos se interessassem por conhecer destinos daqui, com contato com a natureza e que pudessem ser feitos de carro. No período, notou-se um olhar diferenciado para locais ainda pouco explorados, algo que ainda está ocorrendo, também, devido ao preço das passagens aéreas, que desde 2020 estão em elevação.

Para facilitar essas viagens dos gaúchos pelo RS, a finalização da duplicação da BR-116 Sul - entre Guaíba e Pelotas - é essencial. A rodovia é a principal via de acesso ao Sul do Estado e ao Porto de Rio Grande, sendo considerada corredor de escoamento de produção entre o Brasil e o Mercosul. Em torno de 26 milhões de veículos passam por ano nesse trecho da BR-116 e 75% são caminhões.

A obra teve início em 2012 e, desde lá, passou por diversos entraves. Atualmente, 163,2 quilômetros dos 211,2 quilômetros estão duplicados. Os últimos 15 quilômetros concluídos foram entregues em abril, em Camaquã.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a implantação deste novo trecho vai beneficiar 12 municípios da região Sul.

A riqueza do Rio Grande do Sul e a própria capacidade competitiva do Estado, incluindo aí o turismo, dependem da duplicação da BR-116 - ainda sem data para terminar após 11 anos de empreitada -, já que a via é o principal acesso à praia do Cassino e à toda a Costa Doce Gaúcha.