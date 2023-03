Nova edição do South Summit Brazil projeta Porto Alegre

A segunda edição do evento de tecnologia e inovação South Summit Brazil será nos dias 29, 30 e 31 de março corrente, nos armazéns do antigo porto da Capital, o Cais Mauá, no Centrho Histórico de Porto Alegre.

O evento receberá representantes de 2.020 startups de 86 países, ou seja, 44% das nações estarão presentes em Porto Alegre. Somente com estes números pode-se avaliar a projeção que a Capital e, por extensão, todo o Rio Grande do Sul e seus negócios terão diretamente ou não ligados ao South Summit Brazil, que integra a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Assim, tem compromisso com o desenvolvimento e a criação de um mundo mais sustentável.

Importante saber que se trata de um encontro global de fundos de investimento, startups e empresas. A magnitude do evento vem sendo realçada por lideranças comerciais, industriais e públicas. Por meio do South Summit Brazil, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram vistos pelo mundo inteiro.

Nesta segunda edição, mudanças estruturais foram implantadas para qualificar o ambiente oferecido aos visitantes, como melhorias na mobilidade e acessibilidade, além de melhor acústica e a criação de praças de alimentação. Além do Cais Mauá muitas atividades serão realizadas em outras regiões da cidade, possibilitando maior integração e ampliação do espaço físico e cultural. A programação inclui ainda atividades paralelas em outros pontos da cidade.

Também foi criada a estrutura chamada Innovation Street, com 11 geodésicas, espécies de domos gigantes onde vão estar empresas e serão palco de atividades culturais.

O South Summit Brazil virou mais do que um evento, pois é um marco no calendário, simbolizando um ecossistema que aparece e desenvolve durante o ano inteiro, contando, agora em 2023, com mais de 700 palestrantes em oito palcos de conteúdo.

É visto com a cereja do bolo do ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, um ambiente dinâmico que une parques tecnológicos em universidades, centros de inovação, empresas públicas, governos e startups.

É a tecnologia avançando a cada ano, com transformações que são incorporadas ao dia a dia, trazendo progresso e facilidades, além de novos negócios e riquezas.

Tal qual a educação, a inovação é um eixo fundamental do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.