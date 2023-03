Obras rodoviárias no RS terão recursos para conclusão

A infraestrutura é uma questão fundamental para o desenvolvimento econômico. Nesse aspecto, o Brasil depende essencialmente de estradas, quando o ideal seria ampliar o uso de modais.

Enquanto essa nova perspectiva não se concretiza como se gostaria, é necessário, além de planejar o futuro, manter e melhorar as nossas rodovias que estão em operação atualmente.

No Rio Grande do Sul, algumas delas ainda estão sob a gestão da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que está executando obras em oito estradas no Estado. A iniciativa visa facilitar o escoamento de safras e o transporte coletivo intermunicipal e de cargas, quando há muitos trechos precisando de conservação.

O cronograma técnico divulgado prevê a construção de viaduto e rotatórias, reparos localizados, manutenções asfálticas, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos.

Na região da Serra e das Hortênsias, o foco das obras é a construção do viaduto localizado no km 36 da ERS-115, próximo do acesso com a ERS-373 e com a Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande, em Gramado. Todas as fundações foram concluídas, e a concretagem das pré-lajes que farão parte do pavimento do viaduto já teve início. As obras fazem parte de um cronograma elaborado com o objetivo de qualificar trechos estratégicos em rodovias estaduais. O corpo técnico realiza uma avaliação dos trechos que devem receber os serviços de manutenção e, então, os trabalhos são executados.

Qualificar as estradas é fator crucial para ajudar a evitar acidentes. Melhor ainda é quando se amplia ou duplica estradas.

É o caso da BR-116, via fundamental para fazer a ligação com a Metade Sul do Estado. Pois a União repassou recursos para concluir obras na duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas.

Os recursos do orçamento de 2023 do governo federal foram liberados para a obra, num total de R$ 234 milhões. Desta maneira, o valor repassado garantirá que as obras serão retomadas e estão garantidas até o final do ano.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para que as obras possam ser finalizadas ainda será necessário garantir mais R$ 266 milhões para 2024.

O aporte de verbas tem que continuar em 2023 e, mais ainda, em 2024.