A cidade de Pelotas e o avanço econômico da Metade Sul

Com uma população de cerca de 328 mil habitantes, a terceira mais populosa do Rio Grande do Sul, Pelotas é uma das principais cidades do Estado.

Em 1780 ocorreu a fundação da primeira charqueada às margens do Rio Pelotas dando origem à povoação que demarcava o início da cidade. Em 1906 ocorreu a fundação do histórico Banco Pelotense, cuja liquidação, em 1931, tem mais de uma versão, pois o banco já tinha dezenas de agências no Estado, incluindo Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

Pelotenses relembram ainda que em 1834 Pelotas já tinha pronto o Teatro 7 de Abril. Também a Escola de Agronomia Eliseu Maciel e a histórica Associação Comercial.

A grande expansão das charqueadas fez com que Pelotas fosse considerada a capital econômica da província, vindo a se envolver em todas as grandes causas cívicas.

O nome Pelotas originou-se das embarcações de varas de corticeira forradas de couro, usadas para a travessia dos rios na época das charqueadas.

Atualmente, Pelotas tem a segunda maior concentração de curtumes do Estado e uma das maiores capacidades curtidoras de couro e peles do Brasil.

O município tem tradição na cultura do pêssego, aspargo e de doces, realizando inclusive uma prestigiada Festa Nacional do Doce, a Fenadoce. O município também tem a maior bacia leiteira do Estado.

Pelotas apresenta um comércio ágil e diversificado com serviços especializados e empresas de pequeno, médio e grande porte.

Segundo observadores econômicos, apesar do progresso baseado numa economia agropecuária, Pelotas ingressou na industrialização produzindo bens de consumo, notabilizando-se na área de alimentação, o que começou ainda com as charqueadas. Tornou-se, depois, no maior centro beneficiador de arroz da América Latina.

A Secretaria Estadual de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul tem mostrado, porém, a contínua redução da participação econômica de Pelotas e região da Metade Sul no contexto do Rio Grande do Sul.

Atualmente, o trabalho das forças vivas dos setores socioeconômicos de Pelotas e do poder público municipal buscam a retomada da pujança anterior. Com união, metas e trabalho persistente, com certeza ela será retomada. O progresso de Pelotas é salutar para a Metade Sul e para o Estado.