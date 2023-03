As relações do RS com os vizinhos de Argentina e Uruguai

A relação entre gaúchos, argentinos e uruguaios é histórica e vai muito além das fronteiras que compartilham. A passagem aberta com o Uruguai e a Argentina em cidades de fronteira confere ao Rio Grande do Sul uma posição privilegiada para o estabelecimento de conexões - que vão do comércio ao turismo, da educação à cultura - entre as nações que formam o Pampa. Aliás, o bioma, presente no Brasil apenas no Rio Grande do Sul, é uma das características que nos unem aos nossos vizinhos.

Além Pampa, do chimarrão e do churrasco, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai têm uma relação histórica de mais de dois séculos forjada na guerra e na rivalidade, que se transformou em amizade e aliança.

Na economia e comércio, o Mercosul, visto no início como uma ameaça ao Estado devido à similaridade do que é produzido entre os vizinhos, hoje é celebrado pelos negócios que possibilita. Embora as expectativas e as oportunidades quanto ao futuro do bloco se mostrem menos promissoras atualmente, o RS continua a fortalecer as relações e busca estabelecer uma estratégia comum para impulsionar investimentos.

Entre os pontos que precisam ser fortalecidos está a questão energética, tema que será debatido amanhã, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em encontro com a presença do embaixador argentino no País, Daniel Scioli.

No turismo, o verão de 2023 tem sido de incremento de 20% no faturamento em hotéis do Litoral Norte. Argentinos e uruguaios regressaram à costa gaúcha após dois verões com baixa frequência em razão da pandemia de Covid-19. Para os argentinos, nem a crise que corrói a moeda local impediu o deslocamento. Paralisadas, também devido à pandemia, as linhas internacionais da Viação Outro e Prata, de Porto Alegre para Argentina e Uruguai, foram retomadas em janeiro.

Por terra, dados da Polícia Federal de janeiro indicam que ao menos 366 mil argentinos entraram por Uruguaiana, uma alta de quase 450% frente ao mesmo período de 2022 (66.554 argentinos). Em terras gaúchas, a praia favorita é Torres. Mas a maioria mesmo tem como destino Santa Catarina, lógica que o governo do RS e empresários do Litoral Norte planejam mudar a partir da criação de iniciativas para atrair esse público.

Um outro componente que deve incrementar as relações é a ponte ligando Porto Xavier (RS) e San Javier (Argentina), obra prevista para ser finalizada em 2026 e considerada fundamental para garantir a integração, aumentar o intercâmbio cultural e turístico e gerar empregos nos dois países.