A produção de pêssego e a economia da Metade Sul do RS

Em um momento em que debatem problemas e desafios do Estado, a questão do desenvolvimento econômico da Metade Sul emerge mais uma vez.

Nesse contexto, cabe lembrar algumas atividades da região, como a fruticultura. Pelotas é a maior produtora de pêssegos do Brasil e, por isso, está se preparando para sediar, em 2023, a 15ª edição da Conferência Mundial de Pêssegos para a Indústria.

O evento reunirá delegações de diversos países. Segundo os organizadores da Conferência, já têm presença garantida representações da África do Sul, Argentina, Austrália, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Itália e Grécia.

A Conferência deveria ter acontecido em 2020, mas, em consequência da pandemia do coronavírus, foi adiada, como tantas outras promoções em diversos setores.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, recebeu detalhes sobre a Conferência em apresentação feita por Paulo Crochemore, presidente do Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas, (Sindicopel). A prefeita destacou o desejo de inserir Pelotas no contexto internacional, com a discussão dos problemas de comercialização mundial, troca de experiência e buscando ampliar mercados para exportação, consolidando Pelotas entre os maiores produtores de pêssego em calda do mundo.

Pelotas está à frente da produção de pêssegos para a indústria brasileira. Em 2021, foram produzidas 30 milhões de latas do fruto em conserva. Cerca de 20% dessa produção é exportada para o Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Atualmente, o Brasil é considerado o maior produtor de pêssego e demais frutas processadas com caroço do mundo.

É uma grande oportunidade de promover não apenas Pelotas e região como todo o Estado e o Brasil no setor de frutas.

E isso quando tanto se fala na necessidade de o País incrementar promoções e trazer turistas além do eixo Rio/Brasília e cidades do Nordeste, com todos os seus méritos, é claro, mas o Rio Grande do Sul tem condições de ir além da região da Serra, para trazer turistas e aumentar a receita do setor com grandes benefícios à economia em diversos sentidos.

A Conferência Mundial de Pêssegos é importante para o Estado e deve receber o apoio de secretarias estaduais que sejam convocadas a ajudar na sua organização e para dar apoio logístico para que tudo seja feito com acerto.