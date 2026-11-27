A indicação do executivo Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda gerou reações positivas, porém cautelosas, entre as principais entidades representativas do setor produtivo do Rio Grande do Sul. Fiergs, Federasul e Fecomércio-RS convergem na avaliação de que o atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco possui capacidade técnica para o cargo, mas condicionam o sucesso da futura gestão à autonomia política que ele receberá do governo federal para conduzir um ajuste fiscal consistente e promover a queda da taxa de juros.



Para a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a escolha do nome foi "acertada". O presidente da entidade, Claudio Bier, ressalta que o setor industrial recebe a indicação com otimismo, mas também com cautela, enfatizando que a autonomia concedida pelo presidente da República será mais determinante que o próprio nome do ministro no enfrentamento da crise.



"O Brasil precisa de medidas concretas, e não apenas de boas sinalizações", afirmou Bier, destacando que um ajuste fiscal efetivo trará melhores condições para a redução dos juros, a retomada dos investimentos e o crescimento econômico.



A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) também enxerga a escolha de forma positiva. O presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, avalia que Trabuco reúne o conhecimento técnico necessário para buscar o equilíbrio fiscal, o controle da inflação e a racionalização dos gastos públicos sem onerar ainda mais os consumidores com novos impostos. Contudo, a Federasul alerta que o Governo Federal precisa demonstrar disposição política para garantir as condições técnicas de redução da taxa de juros, resgatando a confiança de quem produz e investe.



“Esperamos ações efetivas que resgatem a confiança no futuro por parte de trabalhadores endividados, por parte de quem produz e investe, gerando oportunidades e riquezas, de onde saem a renda das famílias e a arrecadação que sustentam políticas públicas e governos', conclui Costa.



No mesmo tom, a Fecomércio-RS, por meio de uma nota oficial, destacou que um ministro alinhado à firme defesa da responsabilidade fiscal é visto com "bons olhos", mas questionou abertamente qual será o nível de apoio e autonomia que Trabuco terá internamente para implementar medidas. A federação defende a urgência de projetos de ajustes nas contas públicas que viabilizem uma redução permanente de juros para aliviar as empresas do comércio de bens, serviços e turismo.



Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde de quinta-feira (26), após reunião em Brasília, em meio a um cenário de forte tensão no mercado financeiro, com o dólar superando a marca de R$6. Embora o nome do executivo tenha boa aceitação entre os agentes de mercado e seja visto pelo governo como um caminho para recuperar a confiança dos investidores, ele enfrenta forte rejeição de uma ala majoritária do Partido dos Trabalhadores (PT).