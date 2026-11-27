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Publicada em 27 de Novembro de 2026 às 19:00
Além das palestras e apresentações de cases, o evento terá quatro workshops com vagas limitadasNathan Lemos/JC
O Instituto Caldeira será palco mais uma vez de debates e discussões sobre inteligência artificial nos negócios, com foco em estratégia, governança e casos de uso. Organizada em oito trilhas temáticas, a 3ª edição do AI Day Caldeira acontece na próxima terça-feira (1º), das 9h às 18h.
O encontro reunirá executivos, especialistas e profissionais para compartilhar experiências, apresentar soluções e discutir como a tecnologia pode ser incorporada às operações das empresas e organizações. Entre os cases previstos estão experiências de Mercado Livre, Itaú, Lojas Renner, Agibank, Sicredi e Unimed Porto Alegre.
A proposta é aproximar o debate sobre inteligência artificial de aplicações práticas, abordando desde ferramentas e processos de automação até estratégias de implementação, produtividade e transformação dos negócios.
Além das palestras e apresentações de cases, o evento terá quatro workshops com vagas limitadas, voltados à utilização de ferramentas de IA no cotidiano profissional. As atividades incluem construção de agentes, análise de cenários, criação e avaliação de assistentes e desenvolvimento de protótipos.
Os workshops previstos são: Microsoft Copilot, do prompt ao agente; agentes de IA na prática, com Claude, ChatGPT, Copilot e Gemini; Claude e ChatGPT para construir e avaliar assistentes de IA; e Do problema ao protótipo com Claude Code.
Serviço
O quê: 3ª edição do AI Day Caldeira
Quando: terça-feira (1º), das 9h às 18h
Onde: Instituto Caldeira — Travessa São José, 455, bairro Navegantes, 4º Distrito