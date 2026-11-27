Em reação às declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a carne brasileira, os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura divulgaram na quinta-feira (26) uma nota conjunta de repúdio. Macron classificou a carne brasileira como "dopée" (dopada, em francês) e celebrou a barreira imposta pela União Europeia.
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No texto, o governo brasileiro afirma que as declarações de Macron disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas sobre a produção de proteína animal no país. Os ministérios destacaram que o Brasil fornece proteína animal à União Europeia há décadas e exporta carnes para 177 mercados. Também citam uma auditoria europeia recente nas cadeias de aves e mel, que confirmou o rigor do sistema brasileiro de controle sanitário.
Na nota, o governo brasileiro diz que preocupa a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do acordo Mercosul-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas", diz a nota.
Em abril do próximo ano, a França terá eleições presidenciais. Macron deu as declarações a representantes do setor agrícola do país no Palácio do Eliseu, em Paris. Ao citar a carne do Mercosul, "em especial a brasileira", ele afirmou que a importação chegava aos mercados europeus sem respeitar as regras do bloco e acabou proibida. "A batalha não terminou", completou, sobre a oposição ao acordo entre a UE e o Mercosul.
A crítica aconteceu a menos de duas semanas da reunião do comitê sanitário europeu, marcada para 7 e 8 de dezembro, que deve discutir a reinclusão do Brasil na lista de fornecedores de carne de frango e mel.