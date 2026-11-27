As concessões de crédito livre dos bancos caíram 5,1% em outubro, na comparação com setembro, para R$ 628,9 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira (27). No acumulado de 12 meses, cresceram 10,6%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas recuaram 0,2% no mês, para R$ 347 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançaram 9,1%. As concessões para empresas caíram 10,5%, para R$ 281,9 bilhões. Em 12 meses, registraram alta 12,4%.

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre subiu para 6,7% em outubro, ante 6,6% em setembro. A taxa para pessoas físicas oscilou de 8,1% para 8,2%. A das empresas seguiu em 4,2%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, avançou de 2,9% para 3,1%, de setembro para outubro. Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa oscilou de 5,0% para 5,1%.

A taxa média de juros no crédito livre subiu de 49,0% em setembro para 49,5% em outubro, informou o BC. Em outubro de 2025, a taxa era de 46,5%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas oscilou de 62,4% para 62,6%. A taxa cobrada das empresas subiu de 24,4% para 25,1%.

A taxa do cheque especial caiu de 138,7% para 136,1%. O juro médio do crédito pessoal sem consignação passou de 110,9% em setembro para 113,8%. A taxa média do crédito especial consignado passou de 28,6% para 28,3%.

O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 26,2% para 26,3%.

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 32,4% para 32,9%. Em outubro de 2025, estava em 32,0%.

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) seguiu em 24,3%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.