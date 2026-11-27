As bolsas asiáticas fecharam em forte alta nesta sexta-feira, acompanhando os ganhos dos futuros de ações dos Estados Unidos e o avanço expressivo dos mercados chineses. O sentimento em torno dos investimentos em inteligência artificial se estabilizou, após Wall Street permanecer fechada na quinta-feira pelo feriado de Ação de Graças.

No Japão, o Nikkei 225 avançou 2,11%, para 58.711,11 pontos. As ações da Tokyo Electron e da Advantest recuaram durante a manhã, mas se recuperaram rapidamente e fecharam em alta de 4,4% e 7,1%, respectivamente.

As compras de ações ligadas à IA têm impulsionado os índices, embora movimentos de realização de lucros tenham limitado parte dos ganhos. A recuperação da Tokyo Electron e da Advantest reforça o apelo dos fabricantes de chips e de outras empresas ligadas ao setor.

Na Coreia do Sul, o Kospi saltou 4,34%, para 4.915,68 pontos. As gigantes de semicondutores SK Hynix e Samsung Electronics subiram 4,6% e 7,5%, respectivamente.

"Com as bolsas dos EUA fechadas pelo feriado de Ação de Graças, a maioria dos mercados globais subiu na ausência de referências", disseram analistas do Maybank, em nota. Os mercados operaram principalmente com base na recuperação registrada por Wall Street no fim da sessão de quarta-feira, afirmou Neha Sharma, do Westpac, em mensagem por e-mail.

Investidores da região também acompanharam a alta dos futuros de ações nos EUA. No fim da madrugada, os contratos futuros do Dow Jones Industrial Average, do S&P 500 e do Nasdaq tinham altas de 1,2% a 2,8%.

Os investidores também monitoram os possíveis impactos na região dos aumentos de tarifas de importação planejados pelos EUA para produtos da China, do Japão, da União Europeia e de outros parceiros comerciais. As bolsas americanas reabrem nesta sexta-feira, em sessão reduzida após o feriado.

Na China continental, os mercados registraram ganhos robustos, em meio à reafirmação do apoio das autoridades ao mercado de capitais e à promessa de medidas de estabilização. O Xangai Composto saltou 3,73%, para 3.606,49 pontos, e o Shenzhen Composto disparou 7,18%, para 2.029,86 pontos.

Segundo a agência estatal Xinhua, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, presidiu nesta sexta-feira uma reunião executiva do Conselho de Estado dedicada a reformas de mercado. O encontro destacou que "o mercado de capitais é crucial para o desenvolvimento econômico geral". A China pretende aperfeiçoar seu mecanismo de estabilização do mercado e introduzir novas políticas para promover mercados estáveis e saudáveis, informou a agência.

Dados divulgados nesta sexta-feira também mostraram aceleração do crescimento dos lucros industriais chineses em outubro. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 2,11%, para 22.694,77 pontos, e o Taiex, de Taiwan, teve alta de 0,40%, para 39.308,08 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom positivo da região. O S&P/ASX 200 avançou 0,80%, para 8.833,60 pontos.