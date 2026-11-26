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Publicada em 26 de Novembro de 2026 às 20:20
Resultado representa uma alta de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passadoAgência Brasil
Os gastos de visitantes estrangeiros no Brasil somaram US$ 9,247 bilhões (R$ 53,8 bilhões) até outubro de deste ano. O valor é o maior já registrado para o período, de acordo com o Ministério do Turismo.