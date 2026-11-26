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Publicada em 26 de Novembro de 2026 às 08:53
Secom afirmou se tratar de uma pressão do país norte-americano para forçar o Brasil a alterar regras a respeito do PixAgência Brasil/Divulgação/JC
O governo brasileiro expressou indignação diante da decisão do governo dos Estados Unidos, anunciada nesta quarta-feira (25), de recomendar a imposição de novas tarifas para a importação de aeronaves e açúcar produzidos no Brasil.