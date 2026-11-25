Depois de quatro pregões seguidos em queda, o Ibovespa registrou um dia de recuperação nesta quarta-feira (25), de volta ao patamar dos 166 mil pontos, após renovar sequencialmente as máximas intradia desde o começo do pregão. Profissionais de mercado atribuem o movimento às especulações em torno dos possíveis nomes para o Ministério da Fazenda, depois da notícia de que o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, teria sido cotado para o posto, ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o atual ministro da Pasta, Dario Durigan.

No fechamento, o principal índice da B3 subiu 1,58%, aos 166.684,61 pontos, depois de tocar a máxima em 167.105,33 pontos durante a tarde. Todos os papéis de maior peso na bolsa subiram, com destaque para o BTG Pactual, que disparou 5,9%, seguido por Bradesco PN (4,2%), Vale (3,1%) e Petrobras (2% a PN e 0,82% a ON); Itaú PN avançou 0,68%.

LEIA TAMBÉM: Bolsas de NY fecham sem direção única pressionadas por setor de tecnologia e avaliando tarifas

No mês, o Ibovespa ainda acumula baixa de 0,74%. No ano, sobe 3,45%. O giro financeiro do dia ficou em R$ 26 bilhões, relativamente abaixo da média.

Na visão dos investidores, a indicação de um banqueiro para o Ministério da Fazenda representaria um potencial alinhamento com uma política fiscal mais dura, em que seja possível avançar com novas medidas para melhorar o nível de endividamento. Economistas, operadores e analistas citam frequentemente que o governo deveria trabalhar para chegar a um pacote acima dos R$ 200 bilhões, ante um projeto de lei complementar (PLP) aprovado no Congresso que prevê um impacto de R$ 50 bilhões.

"Ao longo do dia, a melhora da bolsa veio como resultado dessa notícia da possibilidade do Trabuco no Ministério da Fazenda, depois da reunião entre o Trabuco e o presidente Lula que não estava na agenda. Foi essa possibilidade que veio ganhando força nas mesas de operação", afirma o gestor de renda fixa e multimercado da Fator, Ricardo Farias.

Para Farias, o contexto da notícia é relevante em um momento em que as sinalizações do governo sobre o quadro fiscal se tornaram mais urgentes. Para 2027, o governo mantém a meta de superávit primário de 0,5% do PIB, mas, conforme declarações do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o resultado efetivo deverá ser positivo em apenas 0,1% do PIB, quando contabilizadas também as despesas excluídas da meta fiscal.

"O mercado vai desconfiar que as projeções do PIB que o governo está usando e da arrecadação estão superestimadas. O PIB cai um pouco mais, e precisamos ver como eles vão se comportar. Vamos ver o que ainda aparece, se aparece alguma outra proposta fiscal", afirma o diretor de investimentos e sócio da Etti Partners, Ricardo Magalhaes Modé.

O estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital, Marcos Bassani, destaca que, após as fortes baixas registradas nos últimos pregões, muitos ativos passaram a negociar em níveis de preços mais interessantes, abrindo espaço para um movimento de recuperação pontual da Bolsa. "Esse cenário, combinado ao feriado nos Estados Unidos na quinta, pode favorecer o fluxo de recursos para mercados emergentes, como o Brasil, ampliando as oportunidades de negociação por aqui", diz.