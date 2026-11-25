O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira (25), que o governo teria atingido um superávit primário sem as políticas de subvenção ao preço dos combustíveis, mas que haveria sacrifícios. A intenção da equipe econômica é gradativamente retirar os subsídios ao longo dos próximos meses.

"Nós estamos trabalhando com cerca de R$ 75 bilhões de impacto dessa política. De novo, é importante olhar isso com clareza, dizer que estamos transparentes nas nossas escolhas. Nós, se não tivéssemos feito a política, tudo mais constante, a gente teria superávit primário nesse exercício", defendeu Moretti, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.

"Nós criamos um mecanismo que eu acho que foi inteligente no Congresso Nacional, de colocar a premissa da neutralidade fiscal dessa política de estabilidade de preço", disse o ministro. "Nos termos tradicionais, a compensação pela desoneração é feita por aumento de tributo. Não fazia sentido botar tributo para a população nessas circunstâncias de choque de preço. Então, melhor do que isso, foi colocar o imposto sobre exportação como uma medida regulatória, que foi relevante", explicou.

Segundo o ministro, a autorização para excluir R$ 10,5 bilhões em subvenções ao diesel da meta de resultado primário pode não ser necessária. "Vamos fazer uma autorização de fazer os R$ 10,5 bilhões fora da meta, fundamentalmente porque precisávamos olhar o comportamento total das receitas, o comportamento total das despesas, e mais, olhar o comportamento dos parâmetros do Brent, para saber se precisaríamos fazer mais uma rodada, que eu já sei que a tendência é que renovemos ainda nesta semana, da subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel", esclareceu Moretti. "Como temos incerteza, vamos deixar autorizativo. Para nós, o melhor é não usar", acrescentou.

De acordo com Moretti, o preço do diesel precisa primeiro começar a ceder para abrir espaço para reduzir gradativamente a subvenção ao diesel.

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O déficit efetivo para 2026, que impacta a trajetória da dívida pública, subiu no Relatório Bimestral de novembro de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões. O déficit para efeito da meta de resultado primário, com deduções, caiu de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, por sua vez. As deduções da meta passaram de R$ 67,3 bilhões para R$ 77 bilhões, após a exclusão da subvenção ao diesel aprovada no Projeto de Lei Complementar nº 299/2026.