O dólar sobe ante o real na manhã desta quarta-feira (25), após duas sessões de queda, pressionado pela valorização externa da moeda americana, pela aversão ao risco ligada à inteligência artificial e pelas incertezas fiscais domésticas. No radar estão dois leilões de linha (venda de dólar com compromisso de recompra) de até US$ 2 bilhões, às 10h30min. Os juros futuros oscilam perto dos ajustes anteriores.

Investidores aguardam a entrevista do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, sobre o relatório fiscal, que reduziu o congelamento de despesas de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,6 bilhões. A projeção de déficit para cumprimento da meta segue em R$ 12,3 bilhões, enquanto o resultado sem deduções chega a R$ 89,3 bilhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se reúne com a equipe econômica para definir novas medidas de contenção de gastos obrigatórios, que integrarão uma PEC.

No exterior, as atenções se voltam ao PCE de outubro e à segunda leitura do PIB dos EUA no terceiro trimestre, ambos às 10h30min.

No noticiário da manhã, destaque para as possíveis indicações para o 4º mandato do presidente Lula. O ministro Alexandre Silveira pode deixar Minas e Energia para assumir a pasta da Agricultura no próximo governo, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Na agenda econômica, o INCC-M desacelerou em novembro para 0,30%, ante avanço de 0,35% em outubro, segundo a FGV. Agora, o índice acumula valorização de 6,77% em 12 meses e de 6,54% no ano. Já o Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 4,9 pontos em novembro, para 85,8 pontos.

O Santander rebaixou a recomendação das ações da Petrobras de compra para neutra e cortou os preços-alvo para o fim de 2027: de R$ 60 para R$ 54,10 para as ordinárias e de US$ 24 para US$ 18,35 para os ADRs.

No exterior, a China criticou a possibilidade de os EUA elevarem tarifas e rejeitou a justificativa de excesso de capacidade industrial.

O presidente da China, Xi Jinping, afastou o quarto integrante do Politburo em menos de dois anos: Chen Jining, secretário do Partido Comunista em Xangai e apontado como possível sucessor de Xi.

Na Europa, a Eurostar cancelou vários trens entre Paris e Londres nesta quarta-feira devido a uma greve não anunciada de funcionários em Paris.