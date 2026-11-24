A Confederação Nacional da Indústria (CNI) protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (24), contra o decreto e a portaria do governo federal que regulamentam a redução da jornada de trabalho e a escala 5x2. A entidade quer que os dois atos sejam declarados inconstitucionais.

A CNI argumenta, na ação direta de inconstitucionalidade (ADI), que a União "extrapolou seus limites de poder ao instituir regras que deveriam ser definidas por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional". Os atos que motivaram a ação tratam dos turnos ininterruptos de revezamento, da compensação de horas, do cálculo do salário-hora, de horas extras, da remuneração do repouso semanal, da aplicação de normas coletivas, dentre outras definições.

Para a entidade que representa a indústria, o decreto e a portaria criam obrigações e critérios de aplicação geral para as empresas e avançam sobre matérias restritas à legislação federal.

"Respeitosamente, a atuação do Poder Executivo federal afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes e da legalidade estrita, o que impõe a imediata provocação do controle concentrado de constitucionalidade", afirma o diretor Jurídico da CNI, Alexandre Vitorino.

Na avaliação de Vitorino, o confronto é direto com a Constituição, pois "o decreto presidencial transgride o princípio da reserva legal, da separação dos Poderes, da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, dos limites materiais e formais do poder regulamentar e das expressas reservas de lei contidas no texto constitucional".

A entidade argumenta que a portaria 2.041/2026 não se limita a regulamentar a legislação vigente ou a executar o decreto presidencial. Mas o ato, segundo a CNI, estabelece regras autônomas sobre jornada, repousos, remuneração e instrumentos coletivos, com efeitos diretos sobre empregadores e trabalhadores.

"O sistema constitucional brasileiro não admite o decreto autônomo como instrumento geral de regulação da vida social e econômica. A hipótese excepcional de decreto com força autônoma admitida na Carta Magna é aquela expressamente positivada no artigo 84 em rol taxativo e restrito a situações específicas do funcionamento da máquina pública no âmbito do Poder Executivo", destaca Vitorino.

A CNI já tinha protocolado no STF, em 4 de novembro, uma ADI na qual questiona as mudanças nas regras da jornada e escala de trabalho.