O grupo Indigo é uma multinacional francesa, referência mundial na gestão de estacionamentos e soluções de mobilidade urbana, que atua globalmente em dez países. No Brasil, a operação já se consolidou como a terceira maior de todo o grupo, contando com 5 mil funcionários e 350 mil vagas distribuídas em mais de 350 operações, que englobam aeroportos, shoppings, hospitais e arenas. A empresa detém atualmente cerca de 15% do mercado nacional.
Na tarde desta terça-feira (24), Thiago Piovesan, CEO do grupo Indigo no Brasil, visitou a nova sede do Jornal do Comércio e foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Durante a conversa foram debatidas as perspectivas de expansão da marca no país e os fortes impactos que possíveis mudanças legislativas trarão para o dia a dia das operações brasileiras.
Um dos tópicos da conversa foi a estratégia de crescimento da empresa que, segundo o CEO, envolve parcerias focadas no investimento em infraestrutura, operando hoje em 200 shoppings, 12 aeroportos, além de grandes hospitais e quatro arenas esportivas. "Todos os negócios que necessitam de tecnologia, todos que têm fluxo de pessoas e de veículos, todos que a gente pode aportar recurso para expandir negócio, a gente investe para crescer", explicou Piovesan ao detalhar os focos da expansão.
Apesar do tom otimista, o CEO elencou alguns obstáculos econômicos e estruturais do cenário brasileiro. Segundo ele, as incertezas geradas pelas propostas de reformas tributária e trabalhista são pontos de forte alerta para a operação da empresa.
"O principal desafio de fazer crescer no Brasil é ter um ambiente propício para investimentos para a gente poder acelerar o processo. Mão de obra é um problema também, difícil contratar".
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