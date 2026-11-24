A Braskem confirmou na noite da segunda-feira (23) que chegou a um acordo de princípios com credores membros do comitê diretivo sobre os principais termos e condições comerciais do plano atualizado de sua recuperação extrajudicial. Segundo a companhia, o entendimento foi alcançado com apoio de seus principais acionistas, Shine I Fundo de Investimento em Participações e Petrobras, e envolve um grupo de credores que representa, de forma coletiva, a maioria dos créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.

A Petrobras, maior acionista individual da petroquímica, concordou com um aporte de US$ 1,3 bilhão na petroquímica, e os credores, em converter US$ 3,6 bilhões, de acordo com pessoas próximas às negociações.

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que segue negociando com os credores financeiros os termos definitivos e a documentação do plano atualizado, além dos mecanismos para sua implementação, com o objetivo de submetê-lo ao juízo da recuperação extrajudicial nas próximas semanas.

Para isso, a companhia protocolou pedido de prorrogação do prazo de apresentação do plano atualizado por 20 dias úteis, com apoio de credores financeiros que representam a maioria dos créditos sujeitos ao plano.

A empresa ressaltou que os princípios acordados não constituem contrato preliminar e não são vinculantes nem oponíveis à Braskem, às demais devedoras no âmbito do plano, a seus principais acionistas ou aos credores financeiros.

A companhia afirmou que os termos e condições do plano atualizado permanecem sujeitos à negociação, à celebração de documentação definitiva e às aprovações de governança corporativa aplicáveis, e só terão efeito após constarem do plano atualizado homologado pelo juízo competente e dos instrumentos definitivos e vinculantes que os implementem.

A Braskem também informou que, no contexto das negociações sobre as atualizações do plano, forneceu a investidores informações não públicas relacionadas à companhia e às suas controladas, incluindo materiais de discussão com projeções atualizadas de fluxo de caixa e outras informações financeiras e operacionais entregues em 30 de outubro de 2026, além dos princípios acordados.

Conforme a companhia, as informações compartilhadas incluem projeções sobre preços, volume de vendas, consumo e fornecimento de matéria-prima, custos, produção e taxa de utilização, além de indicadores financeiros, até 2035.

A Braskem afirmou que as projeções são dados hipotéticos e previsões, não devem ser interpretadas como garantias ou promessas de desempenho e estão sujeitas a riscos e incertezas; a empresa acrescentou que essas projeções não devem ser consideradas como guidance e foram preparadas no contexto da recuperação extrajudicial.