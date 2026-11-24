“O espírito empreendedor está presente onde há uma mulher, seja ela dona de casa ou uma grande empresária”, destacou Simone Leite durante o Menu POA, realizado nesta terça-feira (24), pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio. A fala sintetizou o propósito do encontro, que debateu, em alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado no dia 19 de novembro, os caminhos para ampliar a participação das mulheres nos negócios.

Primeira mulher e primeira representante do interior a presidir a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone é a atual presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da entidade. Durante o encontro, utilizou sua trajetória pessoal e profissional para promover uma reflexão sobre o espaço ocupado pelas mulheres na sociedade e no ambiente empresarial.

Ao relembrar a adolescência, Simone destacou como o ambiente e os padrões culturais influenciam a percepção das mulheres sobre suas próprias capacidades. Segundo ela, quando jovem, sonhava em ser primeira-dama, pois acreditava que somente ao lado de um homem poderia promover transformações sociais. “Eu cresci em uma realidade na qual os homens trabalhavam, enquanto as mulheres se dedicavam à casa e aos filhos. Essa questão cultural influenciou a minha percepção do que eu era capaz de fazer”, relatou.

A empresária também recordou um episódio que marcou o início de sua trajetória como liderança empresarial. Durante uma reunião de uma entidade de Canoas, enquanto os homens eram convidados a se sentar ao redor da mesa principal, ela foi direcionada a uma cadeira lateral. “Foi o primeiro contato efetivo que tive com o preconceito. Essa experiência despertou minha percepção sobre o machismo presente nos ambientes empresariais e reforçou minha vontade de transformar essa realidade”, afirmou.

Além das barreiras culturais, Simone ressaltou ainda a importância de garantir condições concretas para o desenvolvimento e a autonomia financeira das mulheres. Entre os desafios, apontou as dificuldades de acesso ao crédito e a necessidade de investir na qualificação em gestão financeira.

“Vocês sabiam que um empréstimo custa mais caro para uma mulher do que para um homem, apesar de as mulheres pagarem suas parcelas pontualmente com mais frequência? Precisamos de mais oportunidades de créditos pensados para as mulheres. Também precisamos investir em qualificação. Precisamos prepará-las para administrar seus negócios e suas finanças”, destacou.

Outro ponto abordado foi a sobrecarga feminina na conciliação entre carreira e vida familiar. Segundo Simone, mesmo quando há divisão das tarefas domésticas, a responsabilidade pela organização da rotina familiar ainda costuma recair sobre as mulheres. Essa realidade interfere nas oportunidades profissionais, uma vez que elas precisam conciliar o trabalho com uma série de responsabilidades que, muitas vezes, permanecem invisíveis para a sociedade.

A dirigente também destacou a desigualdade histórica na ocupação dos espaços de liderança e a importância da formação para ampliar a participação feminina nesses ambientes. “Os homens já estavam nesses espaços e já sabiam fazer. As mulheres ainda estão se formando, buscando aprender e se qualificar para poder ocupar esses mesmos lugares”, afirmou.

No encerramento, Simone reforçou que a transformação não depende apenas de exigir que as mulheres sejam cada vez mais fortes para enfrentar os obstáculos, mas de construir uma sociedade que ofereça condições mais igualitárias. “O futuro não vai ser só construído por mulheres mais fortes, mas por uma sociedade que ofereça mais oportunidades para as mulheres”, concluiu.