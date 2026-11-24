O Ibovespa abriu em leve alta e, instantes depois, intensificou o ritmo para cerca de 1%, em meio a relatos de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teria chancelado a proposta de um pacote de contenção de gastos da equipe econômica. A medida limitaria, em 2027, o crescimento de despesas obrigatórias - como salário mínimo, aposentadorias, saúde, educação e emendas - à inflação mais 2%. Inicialmente, a informação foi publicada pelo jornal O Globo. A valorização do Índice Bovespa vai na contramão das bolsas europeias e americanas, devido a incertezas com inteligência artificial.

A nova notícia fiscal vem após a aprovação, ontem, na Câmara, do pacote para equilibrar as contas públicas. A estimativa é que a proposta gere uma economia de R$ 50 bilhões em 2027 - vista como insuficiente pelo mercado para estabilizar a dívida pública nos próximos anos.

"O cenário não mudou muito, mas o fato de aprovar ajuda. Foi aprovado sem desidratação. Dá um sinal positivo", avalia João Oliveira, head da mesa de Operações do Banco Moneycorp.

Segundo ele, seriam necessárias mais medidas estruturais de contenção de despesas. Em sua visão, se de fato for confirmado que o governo deu sinal verde à equipe econômica para envio ao Congresso de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com foco em despesas obrigatórias, seria bem recebido, atenuaria mais as preocupações fiscais.

Para Carlos Lopes, economista do banco BV, qualquer iniciativa que seja na direção de reduzir o crescimento dos gastos obrigatórios de forma duradoura será bem-vinda. "Mas o alívio dos ativos será proporcional ao tamanho e escopo do esforço que será feito", diz.

Após ontem o dólar ter superado R$ 6,00 ao longo da sessão de ontem, Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria, acredita que o sinal de alerta em Brasília foi acionado. "Sigo com a tese de que o Lula não vai deixar tudo explodir, ainda mais pensando que é o último mandato e, por isso, vai pensar no legado que vai deixar", afirma.

Na véspera, a Câmara dos Deputados aprovou, por 353 votos a 128, o texto-base do projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). Agora, o texto segue para sanção presidencial.

Além de temas fiscais, o viés de alta do petróleo e o avanço de 1% do minério de ferro em Dalian estão no radar. As ações da Petrobrás avançam mais de 1%. Investidores também digerem o Plano de Negócios 2027-2031 da Petrobras, divulgado ontem após o fechamento do mercado. No período, a estatal prevê desembolsar US$ 122 bilhões, o que representa 12% superior ao plano anterior (2026-2030). Ainda, foi aprovado o pagamento de remuneração extraordinária aos acionistas no valor de R$ 15,60 bilhões.

Na véspera, o Ibovespa fechou em baixa de 0,95%, aos 164.796,05 pontos, depois de ter perdido o suporte dos 164.400 pontos estimados por analistas gráficos. Na mínima, alcançou 164.129,33 pontos.

Abriu hoje em 164.848,66 pontos (+0,03%) e atingiu mínima aos 164.697,83 pontos, ante alta de 1,69%, na máxima em 167.579,78 pontos.

Às 11h46min, subia 1,53%, aos 167.320,95 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones virou para o positivo, enquanto o S&P reduziu a queda e o Nasdaq cedia 1,06%.