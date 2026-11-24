A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 293,975 bilhões em outubro, informou a Receita Federal nesta terça-feira, 24. O resultado de outubro representa uma alta de 7,28% na comparação com o mesmo mês de 2025, descontada a inflação do período. Foi o maior valor para o mês de toda a série histórica, iniciada em 1995.

O montante ficou pouco acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast com o mercado financeiro, de R$ 292,9 bilhões em setembro (mediana), após R$ 239,384 bilhões em setembro. As estimativas variavam de R$ 240,2 bilhões a R$ 304,8 bilhões.

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) somaram uma arrecadação de R$ 71,571 bilhões, um crescimento de 8,23% em relação ao mesmo mês de 2025. O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para rendimentos de capital arrecadou R$ 14,223 bilhões, um aumento real na casa de 17,45%, resultado explicado pela tributação de dividendos, a partir de 2026, e pelo aumento nominal de 18,20% na categoria de "Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)".

A Receita Previdenciária arrecadou R$ 63,613 bilhões, crescendo 8,23% em relação a outubro do último ano. Esse desempenho está associado à expansão de 2,44% da massa salarial, além de um aumento real de 2,46% na arrecadação do Simples Nacional.

As receitas com o IOF, por sua vez, tiveram queda de 1,05% real frente a outubro de 2025, e atingiram R$ 8,425 bilhões.

O imposto de exportação de petróleo arrecadou R$ 2,910 bilhões em outubro. A alíquota de 12% foi criada, segundo o governo, para garantir o abastecimento de petróleo no País durante a guerra no Oriente Médio.

Acumulado

A arrecadação de impostos e contribuições federais até outubro de 2026 somou R$ 2,645 trilhões, informou a Receita Federal. O montante representa alta de 7% na comparação com o mesmo período de 2025, descontada a inflação do período.

O resultado acumulado até outubro também é o maior para o período em toda a série histórica, iniciada em 1995.

No relatório de divulgação, o Fisco atribui o desempenho da arrecadação em 2026 a alguns destaques como a Receita Previdenciária, que teve uma arrecadação de R$ 640,344 bilhões, com crescimento real de 5,06%.

Esse resultado se justifica pelo crescimento real de 3,19% da massa salarial e de 5,59% na arrecadação do Simples Nacional previdenciário de janeiro a outubro de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.

"Além disso, houve crescimento de 16,24% no montante das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária em relação a outubro de 2025. Houve, também, a reoneração escalonada da contribuição patronal dos municípios e da folha de pagamentos, de acordo com a Lei nº 14.973/24, a partir de janeiro de 2025", diz o documento.

O IRPJ e a CSLL somaram uma arrecadação de R$ 516,611 bilhões, representando crescimento real de 6,09%. Esse resultado se deve, principalmente, ao crescimento real de 7,91% na arrecadação do lucro presumido, à arrecadação da estimativa mensal, que cresceu 4,61%, e ao aumento real de 14,22% na arrecadação relativa à declaração de ajuste do IRPJ e da CSLL, relativa a fatos geradores ocorridos em 2025.

Houve também, no período acumulado, pagamentos atípicos da ordem de R$ 14 bilhões. A arrecadação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido somou R$ 516,611 bilhões.

O Imposto de Exportação de petróleo, cuja alíquota é de 12%, arrecadou no ano R$ 15,799 bilhões. Segundo o governo, o imposto foi criado para garantir o abastecimento de petróleo no País durante a guerra no Oriente Médio.

O IOF apresentou uma arrecadação de R$ 84,281 bilhões, representando crescimento real de 17,06%. O governo aumentou a alíquota do IOF em junho de 2025 depois de uma série de impasses com o Congresso. A mudança tem turbinado a arrecadação dessa rubrica.

O IRRF-Rendimentos do Capital apresentou uma arrecadação de R$ 145,558 bilhões, representando crescimento real de 17,56%. O resultado do período pode ser justificado, principalmente, pelos aumentos nominais de 27,69% na arrecadação do item "Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)", de 35,40% na arrecadação do item "Juros sobre Capital Próprio" e de 9,92% na arrecadação do item "Fundos de Renda Fixa".

No fim do ano passado, o Congresso aprovou aumentos nas alíquotas de fintechs e bets e de JCP, junto com um projeto que reduz os benefícios fiscais em 10%.

O texto eleva a CSLL incidente sobre fintechs de maneira escalonada. A alíquota subiria de 9% para 12%, nível em que ficaria até o fim de 2027, antes de se acomodar em 15% a partir de 2028. Os bancos pagam 20% de CSLL, mas o imposto efetivo sobre financeiras não bancárias tende a ser maior, em parte por conta da rentabilidade mais alta.