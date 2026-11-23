A Braskem conseguiu adesão de mais de 50% de seus credores para entregar nesta segunda-feira (23) um plano de recuperação extrajudicial à Justiça, envolvendo a reestruturação de dívidas de pouco mais de US$ 11 bilhões. Para evitar um caminho pior, da recuperação judicial, a Petrobras, maior acionista individual da petroquímica, teve de concordar com um aporte de US$ 1,3 bilhão na Braskem, e os credores, em converter R$ 3,6 bilhões, de acordo com pessoas próximas às negociações, que foram intensas nos últimos dias. O acordo foi fechado na manhã desta segunda-feira.

O resultado do aporte e da conversão será uma capitalização total de US$ 4,9 bilhões na petroquímica, que restará com uma dívida de cerca de US$ 7 bilhões. Essa dívida terá carência de juros até 2028 e de principal até 2028.

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Pessoas a par do assunto disseram ainda que a capitalização será feita por aumento de capital e que as autorizações regulatórias serão encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Securities and Exchange Commission (SEC) em até 60 dias.

A posição de controle, assim como o acordo de acionistas firmado entre a IG4, que representa o FIP Shine, detentor das ações de controle, e a Petrobras, serão mantidos. "Os credores não vão exercer os direitos políticos e vão respeitar a governança e a manutenção do bloco de controle, além de aderir ao acordo de acionistas em vigor", afirmou uma pessoa com conhecimento das discussões.

O aporte da Petrobras foi o principal embate entre a companhia e seus credores externos (bondholders), detentores de US$ 7 bilhões das dívidas, durante vários meses, inclusive os que antecederam o pedido de recuperação extrajudicial feito em 24 de agosto.

Desde o início das conversas, os bondholders exigiram uma injeção de capital na Braskem, por parte de seus acionistas, essencialmente a Petrobras. Foi com essa promessa que a Braskem conseguiu a adesão de 39,6% dos créditos sujeitos à renegociação para emplacar o pedido na Justiça em agosto.

Os negociadores da IG4, por sua vez, descartavam qualquer aporte e pediam "um tempo". Ao menos cinco anos de carência de juros e principal para que a Braskem gerasse receita, a partir de transformações operacionais, como a substituição da nafta por gás como matéria-prima mais barata, e sinergias com a Petrobras.

Mas não colou: os bondholders colocaram pressão, reuniram-se com a Petrobras e conseguiram arrancar um compromisso de capitalização. O grupo de bondholders, além de grande, é diverso, com investidores institucionais grandes, que são investidores também da Petrobrás.

O maior embate ocorreu com a gestora Elliot, especializada na aquisição de títulos de dívida distress, visando ganho a partir da recuperação de preço com a reestruturação da empresa. Segundo uma pessoa que acompanha o assunto, o acordo teve adesão majoritariamente dos bondholders, incluindo o fundo Elliot.

Nesse meio tempo, a subsidiária mexicana, a Braskem Idesa, entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o Chapter 11.

A Braskem se comprometeu a colocar US$ 476 milhões na Braskem Idesa, grande parte já feito, restando pouco mais de US$ 70 milhões que viraram alvo de disputa entre a Braskem e bondholders.

Segundo pessoas familiarizadas com o tema, esse assunto foi pacificado, como meio do acordo feito agora, e o Chapter 11 da Braskem Idesa segue em andamento.