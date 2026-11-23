entre 13 divisas de países emergentes. No período, a, superando as perdas registradas por moedas como o peso argentino e a lira turca. O desempenho brasileiro é ainda pior quando considerada a janela de 30 dias: queda de 14,3%, novamente a maior do grupo.Os dados fazem parte de um levantamento do BTG Pactual, divulgado em 18 de novembro, que ajuda a dimensionar a pressão enfrentada pelo câmbio brasileiro nas últimas semanas.O estudo, elaborado com informações da Bloomberg, mostra que o. Em três meses, enquanto a divisa brasileira recuou 10,8%, o peso argentino caiu 4,2% e a lira turca, 5,2%. Na direção contrária, o yuan chinês registrou valorização de 1,2%. O contraste indica que, embora o cenário internacional também pese sobre os países emergentes,Quando a comparação considera todo o ano de 2026, porém, o Brasil aparece em uma situação menos desfavorável., ocupando a oitava posição entre as 13 moedas analisadas. A lira turca, por exemplo, registra desvalorização de 17,3% no período. A diferença entre os resultados aponta que boa parte da pressão sobre a moeda brasileira se concentrou nos últimos meses, especialmente após as eleições.Para o professor da Escola de Negócios da Pucrs Gustavo de Moraes, o, com destaque para a desconfiança dos investidores. "O problema é que o fundamento financeiro da economia brasileira é percebido como enfraquecido, sobretudo pela situação das contas públicas", avalia. Segundo ele, a ausência de uma sinalização mais convincente de ajuste fiscal aumenta a percepção de risco e contribui para a saída de recursos do País.Moraes também chama atenção para as: em momentos de maior aversão ao risco, investidores internacionais tendem a reduzir posições em economias emergentes, mesmo quando os problemas que desencadearam a instabilidade estão concentrados nos Estados Unidos.A perspectiva de manutenção dos juros americanos em níveis elevados por mais tempo acrescenta outra dificuldade, ao tornar os ativos daquele país mais atraentes. "De modo algum considero que esse movimento seja exagerado. Ele está baseado nos fundamentos da economia brasileira e nas condições internacionais", afirma o economista.A valorização da moeda americana preocupa porque. Produtos importados, viagens internacionais e insumos utilizados pela indústria ficam mais caros, enquanto parte desses custos pode chegar ao consumidor por meio da inflação. Para empresas exportadoras, por outro lado, o dólar mais alto pode favorecer as receitas obtidas no exterior.