O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira (23) que o cenário atual é mais desafiador do que o registrado no biênio 2025-2026, quando o conjunto de dados apontava para uma mesma direção. "É um cenário mais difícil realmente para um banqueiro central, em especial em um país emergente", disse Galípolo, que emendou que países emergentes têm requintes adicionais de complexidade em situações como essa.

O presidente do BC mencionou que os respondentes do questionário pré-Copom (QPC), ao serem perguntados sobre o intervalo de confiança para a projeção de atividade, indicam uma cauda mais gorda para uma desaceleração superior a hoje prevista pela mediana.

"É difícil você encontrar alguém que esteja hoje esperando que a gente vá ver uma economia mais dinâmica a partir dos próximos anos", emendou Galípolo. Ele também citou o boletim Focus publicado há pouco e destacou que a revisão de PIB para baixo, enquanto há revisões de Selic, dólar e inflação para cima.

Para o presidente do BC, a questão de entender o que motiva a desancoragem adicional das expectativas de inflação ganhou um grau de importância diferente no ciclo atual, em comparação a um ciclo onde todos os indicadores apontam para o mesmo lado, como o anterior.

"Ele é mais complexo do que os outros e acho que esse é um cenário que me parece de uma desaceleração. Ou seja, aquela discussão que a gente vivenciou de se a política monetária terá força, terá potência o suficiente para produzir aquilo que está no nosso comunicado, na nossa ata há algum tempo, esse equilíbrio entre oferta e demanda para que a gente possa perseguir, essa questão está relativamente bem endereçada", enfatizou.

Para Galípolo, o mundo se questiona menos uma ideia de que a política monetária não teria potência para conseguir produzir a desaceleração e um processo de convergência pela desaceleração. Hoje acho que são outros fatores que estão ali por trás desse processo de uma expectativa que está andando um pouco mais. E do outro lado, pensando em inflação.

O ministro participa do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026. O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.