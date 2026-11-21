Morreu nesta sexta-feira (20), aos 85 anos, o empresário José Ernesto Mentz, um dos principais nomes do varejo gaúcho. Morador de Portão, no Vale do Caí, ele estava hospitalizado em Porto Alegre. Mentz foi o principal responsável pela expansão da rede CR Diementz, que chegou a ultrapassar 60 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Fundada em 1956 por seu pai, Reinaldo Mentz, em Capela de Santana, a empresa começou como um pequeno armazém colonial e se transformou em uma das redes varejistas mais conhecidas do Sul do Brasil. Sob a liderança de José Ernesto, a companhia ampliou sua presença no mercado, mantendo a administração central em Portão. A trajetória empresarial também contou com a participação de sua irmã, Emília Mentz Dietrich, sócia da rede.
Além da atuação à frente da CR Diementz, Mentz participou da fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Portão, em 1998. Em reconhecimento à sua contribuição ao comércio, recebeu, em 2012, o Prêmio Mérito Lojista, na categoria Personalidade Empresa Varejista.
O empresário deixa um legado de empreendedorismo, geração de empregos e contribuição ao desenvolvimento econômico regional. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
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