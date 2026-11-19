O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (19) pressionado pela persistência das incertezas fiscais e pela falta de definições sobre a equipe econômica do próximo governo. O índice, que chegou a oscilar perto da estabilidade, ampliou as perdas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar que não tem pressa para anunciar seus ministros. A reação se somou à desconfiança dos investidores sobre o alcance do pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Senado.

O principal índice da B3 recuou 0,69%, aos 166.376,43 pontos, após tocar mínima de 165.833,29 pontos. O giro financeiro somou R$ 23 bilhões, em uma sessão marcada pela cautela dos investidores diante das indefinições sobre a condução da política econômica. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 3,53%.

No exterior, a perspectiva de novas altas dos juros pelo Federal Reserve (Fed) continuou reduzindo a demanda por ativos de maior risco. Esse cenário internacional desfavorável acrescentou cautela aos mercados emergentes: o EEM, maior ETF ligado a esses mercados negociado em Nova York, caiu 2%.

No Brasil, isso se somou ao já fragilizado interesse dos investidores pela renda variável. Em novembro, até o dia 17, os aplicadores institucionais já sacaram R$ 1,58 bilhão da B3, enquanto os estrangeiros já retiraram R$ 5 bilhões.

Segundo o economista-chefe da CVPar, Marcelo Fonseca, o mercado ainda tenta encontrar um novo patamar de prêmio de risco diante das dúvidas sobre a condução da política econômica. Para ele, o pacote fiscal ficou aquém do necessário para estabilizar a dívida pública, e as dificuldades enfrentadas na negociação das medidas reforçam o receio de que mudanças mais profundas não avancem. "Não tem ambiente político para o governo levar isso adiante", afirma.

O analista de investimentos da Daycoval Corretora, Gabriel Mollo, observa que, apesar da aprovação do pacote fiscal no Senado, o mercado ainda espera medidas adicionais e maior clareza sobre sua implementação. "O sentimento geral é de que esse pacote deveria ser o primeiro passo de uma série de medidas", diz.

Mollo destaca que a sinalização de uma política monetária mais restritiva pelo Federal Reserve (Fed) nos EUA favorece a migração de recursos para a renda fixa americana e pressiona especialmente as ações de tecnologia. Embora o Brasil não esteja diretamente ligado ao setor e, portanto, tenha sofrido menos em algumas sessões, o ambiente de política monetária restritiva lá fora amplia a cautela com os mercados considerados mais arriscados.

O head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, Lucas Xavier, associa a aceleração das perdas à sinalização de Lula sobre a escolha dos ministros. "Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade", afirma.