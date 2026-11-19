Nos primeiros nove meses de 2026, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 20,3 bilhões, aumento de 18% frente ao mesmo período de 2025, e lucro recorrente de R$ 12,3 bilhões, alta de 10%. No período, os ativos da instituição alcançaram o valor recorde de R$ 1,096 trilhão, a carteira de crédito ultrapassou R$ 706 bilhões, com trajetória de alta, e o patrimônio líquido atingiu recorde histórico de R$ 191,9 bilhões.

Os resultados operacionais mantêm, igualmente, desempenhos expressivos, com aprovações e desembolsos que superaram as marcas dos últimos anos. As aprovações de crédito somaram R$ 190,5 bilhões, aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2025. Os maiores crescimentos foram observados no crédito à infraestrutura (alta de 94%) e agropecuária (20%), somando R$ 75,7 bilhões e R$ 42,9 bilhões, respectivamente. Os créditos ao comércio e serviços somaram R$ 31,1 bilhões (alta de 14%) e à indústria R$ 40,8 bilhões (4%).

“O que o balanço mais uma vez mostra é uma evolução muito sólida, rápida e promissora do BNDES. A nossa capacidade de indução e fomento ao crédito vem crescendo expressivamente, quando comparado ao ano anterior e, especialmente, ao governo anterior. É um salto extraordinário e todos os indicadores que demostram a solidez e consistência do Banco estão evoluindo na mesma direção. Basileia, ativos, carteira, inadimplência tudo isso sustenta essa trajetória de crescimento”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Entre janeiro e setembro de 2026, o total de injeção de crédito viabilizado pelo BNDES aumentou 9% em relação a 2025 e 234% comparado ao 2022, somando R$ 254,1 bilhões. O apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) também teve alta nos primeiros nove meses de 2026, totalizando R$ 166,9 bilhões, um aumento de 7% comparado ao 2025. Foram R$ 103,3 bilhões em aprovações de crédito e R$ 63,6 bilhões em garantias prestadas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros.

No período, o volume dos desembolsos do BNDES alcançou R$ 135,9 bilhões, aumento de 33% em relação a 2025, garantindo a continuidade do crescimento da carteira expandida. As consultas aumentaram 32% em relação a 2025, totalizando R$ 348,8 bilhões.

A solidez da carteira de crédito do BNDES é evidenciada pela inadimplência de 0,05% (90 dias), que permanece expressivamente inferior à do Sistema Financeiro Nacional (4,98% geral e 0,71% para grandes empresas em setembro de 2026).

Lucro – Nos primeiros nove meses de 2026, o lucro líquido, considerando os ganhos com vendas de ações registrados diretamente em lucros acumulados, foi de R$ 20,3 bilhões, com aumento de 18% comparado ao mesmo período de 2025 (R$ 17,2 bilhões).

O lucro recorrente foi de R$ 12,3 bilhões, aumento de 10% em relação aos primeiros nove meses de 2025. Efeitos não recorrentes incluíram basicamente receitas de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 2,5 bilhões, oriundos, principalmente, de Petrobras e JBS, bem como o resultado com vendas de ações de R$ 5 bilhões (destacando R$ 3,6 bilhões de Petrobras e R$ 1 bilhão de Copel), efeitos esses líquidos de tributos.

“O BNDES tem o segundo melhor resultado do sistema financeiro nacional em nove meses. E, quando você compara o resultado considerando o número de funcionários de cada banco, temos um lucro líquido de R$ 6,8 milhões por funcionário do BNDES no mesmo período. E quando você compara com outros bancos, essa comparação é ainda mais impressionante, com o lucro por funcionário do BNDES sendo seis vezes superior ao do banco que tem o segundo maior lucro por funcionário”, destacou o diretor Financeiro de Mercado de Capitais do Banco, Alexandre Abreu

Ativos – Em 30 de setembro de 2026, os ativos totais do Sistema BNDES somaram R$ 1,096 trilhão, aumento de R$ 134 bilhões (14%) em relação a dezembro de 2025, especialmente pelo crescimento de R$ 82,4 bilhões da Tesouraria e de R$ 42,7 bilhões da carteira de crédito expandida.

Os financiamentos de créditos, repasses, debêntures e outros ativos de concessão de crédito, que compõem a carteira de crédito expandida, mantiveram a trajetória de crescimento, atingindo o montante de R$ 706,3 bilhões em 30 de setembro de 2026 (6,4% acima de dezembro de 2025), maior valor desde 2016.

A carteira de participações societárias totalizou R$ 94,1 bilhões, aumento de 9% em relação à posição de dezembro 2025 pela flutuação de valor de investimentos em empresas não coligadas. As principais empresas investidas em termos de carteira total continuam sendo Petrobras, JBS, Axia e Copel.

Fontes de recursos – Em 30 de setembro de 2026, a parcela mais significativa do funding do BNDES (46,1% dos passivos da instituição) foi representada pelo FAT, com saldo de R$ 504,9 bilhões. Apesar do aumento de R$ 20 bilhões em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2025, oriundo, principalmente, de apropriação de juros e ingresso de novos recursos, houve melhor distribuição da representatividade do FAT.

Houve captação de R$ 4,5 bilhões por meio da emissão de Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs) e de R$ 1 bilhão em Letras de Crédito do Agronegócio. O saldo de captações internas foi de R$ 37,8 bilhões em 30 de setembro de 2026, aumento de 34,9% em relação a dezembro de 2025.

As captações externas totalizaram R$ 42,1 bilhões em 30 de setembro de 2026, representadas por saldos juntos a organismos internacionais e multilaterais.

O BNDES continua empenhado em buscar novas fontes de recursos, com o objetivo de diversificar seu funding, reduzir o custo de captação e fortalecer sua competitividade.

Patrimônio líquido – O patrimônio líquido atingiu R$ 191,9 bilhões em 30 de setembro de 2026. O aumento de R$ 19,9 bilhões (12%) frente ao saldo de dezembro de 2025 decorre do lucro líquido de R$ 20,3 bilhões e Ajuste de Avaliação Patrimonial positivo de R$ 6,4 bilhões, atenuados pela destinação em junho passado de R$ 6,8 bilhões como dividendos complementares relativos ao exercício de 2025. Não houve destinação adicional de dividendos à União no terceiro trimestre de 2026.

Índice de Basileia – O BNDES apurou Índice de Basileia de 27,1% em 30 de setembro de 2026 ante 25,2% em 31 de dezembro de 2025, permanecendo com índices de capital sólidos e situação confortável com relação ao limite mínimo regulatório de 10,5% exigido pelo Banco Central. O aumento decorre principalmente do crescimento do Patrimônio de Referência em proporção superior ao dos ativos ponderados pelo risco.