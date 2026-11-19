De Caxias do Sul
Um dos mais longevos empresários de Caxias do Sul, o fundador da Susin Francescutti, João Francescutti, faleceu na quarta-feira (18), aos 99 anos de idade. O velório ocorre até as 15h30min, na Capela A do Memorial São José de Caxias do Sul, seguido do sepultamento no Cemitério Santo Antônio da Sétima Légua.
Por meio de nota, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) externou pesar pelo falecimento do empresário, que era integrante do Conselho Superior e presidiu, de 2005 a 2008, o Conselho Deliberativo da entidade. Em agosto de 2022, aos 95 anos, Francescutti compartilhou sua trajetória pessoal e empresarial em uma edição da série “Histórias Inspiradoras”, durante a reunião-almoço da CIC Caxias.
Na ocasião, relembrou as dificuldades enfrentadas desde a infância, as diferentes atividades profissionais que exerceu e os desafios superados até a consolidação da empresa. Destacou a importância da dedicação, da perseverança e da busca pelo conhecimento, deixando uma mensagem de incentivo às novas gerações de empreendedores. O empresário também teve participação efetiva no Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico.
Nascido em 11 de janeiro de 1927, perdeu o pai aos 13 anos, o que fez com que assumisse responsabilidades pelo sustento da família. Antes de se tornar empresário, trabalhou como auxiliar de olaria e de agricultor, marceneiro, polidorista, mecânico ajustador e torneiro mecânico. Também teve passagens pela Metalúrgica Abramo Eberle e pela empresa Raimundo Balzaretti.
Engenheiro mecânico, fundou em 24 de agosto de 1954, ao lado de sócios, a Mecânica São Luiz, ocupando área de 80m². A mudança para Susin Francescutti & Cia ocorreu em 1957. Atualmente, a empresa é referência nacional e internacional na produção de virabrequins e comandos de válvula para a indústria automotiva.
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