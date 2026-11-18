A cautela com o quadro fiscal doméstico e a onda global de fortalecimento da moeda americana castigaram o real nesta quarta-feira (18). Após oscilações modestas entre o fim da manhã e o início da tarde, o dólar acelerou bastante o ritmo de alta nas duas últimas horas de negócios e rompeu o teto de R$ 5,85, com investidores atentos à tramitação da proposta de lei complementar (PLP) do ajuste no Senado e à ata do Federal Reserve.

Com máxima de R$ 5,8702, a divisa terminou o dia com avanço de 1,45%, a R$ 5,8667 - maior valor de fechamento desde 15 de abril de 2025. Foi o quinto pregão consecutivo de ganhos do dólar, que acumula valorização de 3,74% na semana e de 7,76% em novembro. Da última sessão antes da realização do segundo turno da eleição presidencial para cá, a moeda americana já subiu mais de 17%.

O operador sênior Fernando César, da AGK Corretora, chama atenção para o fato de o governo ter topado votar os destaques ao texto-base do PLP no Senado, mesmo sem chegar a um acordo com a oposição. "Isso deixou o mercado bastante apreensivo. Está claro que o governo vai ter dificuldade em aprovar medidas que ampliem a receita", afirma.

Operadores voltaram a relatar sinais de saída de recursos do país, com provável venda de ações de primeira linha por estrangeiros e o início do movimento de remessas de dividendos típico de fim de ano. Pela manhã, o Banco Central vendeu a oferta total de US$ 1 bilhão em dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), trazendo alívio pontual.

"O mercado está 'precificando' a questão fiscal. Temos uma saída clara de capital, que se reflete na queda de mais de 1% da bolsa e na alta do dólar", afirma o sócio da Valor Investimentos Daniel Teles. "O governo continua inclinado a tentar fechar as contas com aumento de receita e enfrenta dificuldades para aprovar a proposta de ajuste."

Para o head global de mercados do ING, Chris Turner, a escolha do ministro da Fazenda no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será fundamental para o comportamento da taxa de câmbio, podendo levar a uma nova rodada de baixa do real ou a uma reversão do movimento agudo de depreciação observado nas últimas semanas.

Turner avalia que, caso um nome como o do vice-presidente Geraldo Alckmin "desponte como favorito" para a Fazenda, a moeda brasileira pode experimentar uma recuperação. Isso apesar do ambiente externo desfavorável, marcado por fortalecimento do dólar, alta dos juros nos EUA e baixa recente das commodities.

"É pouco provável que o real receba algum apoio do ambiente externo tão cedo. Dadas todas as preocupações com a trajetória fiscal no Brasil, a escolha do ministro da Fazenda será um sinal fundamental para os mercados sobre a agenda do presidente Lula", afirma Turner.

Lá fora, o índice DXY - referência do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - esboçou romper o teto dos 104,000 pontos, ao registrar máxima de 103,911 pontos. Por volta das 17h, o Dollar Index subia 0,36%, aos 103,854 pontos. Divisas emergentes latino-americanas e o rand sul-africano amargaram as piores perdas, em dia de baixa das commodities. O contrato do Brent para janeiro caiu 1,28%, para US$ 91,95 o barril.

Divulgada às 16h, a ata do encontro de política monetária do Federal Reserve no fim de outubro, quando a taxa de juros foi mantida na faixa entre 3,75% e 4,00%, reforçou a perspectiva de retomada do aperto monetário em dezembro. A ferramenta do CME Group continuou a mostrar chances de mais de 90% de alta de 25 pontos-base na taxa básica mesmo após a ata.

Pela manhã, o diretor do Fed Christopher Waller defendeu que, se o BC americano quiser reduzir a inflação, "precisa agir de forma mais agressiva", recolocando na mesa a possibilidade de uma alta dos juros em 50 pontos-base no mês que vem.