A poucos dias de seu lançamento oficial, o aguardado Grand Theft Auto VI (GTA 6) já demonstra seu enorme impacto no mercado de videogames e no varejo gaúcho e mundial. Impulsionado pela expectativa em torno do novo título da Rockstar Games, que chega ao mercado a partir do dia 19 de novembro, o PlayStation 5 alcançou a marca histórica de 100 milhões de unidades vendidas no início do mês, às vésperas de completar seis anos no mercado. A proximidade da estreia tem atraído em massa consumidores que ainda não possuíam o videogame da atual geração.
O fenômeno tem mobilizado grandes empresas, que realizam ações especiais para surfar na alta procura pelo jogo. A operadora TIM, por exemplo, criou uma campanha de Black Friday em que oferece o console PS5 com o GTA 6 incluso sem custos adicionais. Para engajar o público, a empresa reuniu grandes influenciadores do universo gamer em um evento.
O reflexo desse "hype" global é sentido diretamente no comércio local. A Tondin Games, loja com forte presença digital e duas unidades físicas no Rio Grande do Sul, viu suas vendas dispararem recentemente.
"Aumentou uns 40% o nosso movimento de uns dois, três meses para cá, justamente por causa do jogo", afirma Jorge Tondin, fundador da empresa. Segundo o empreendedor, boa parte desse faturamento vem de clientes que estão adquirindo o aparelho exclusivamente para aproveitar o novo lançamento.
Para alcançar esses números, a loja, que conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram @tondin_games, apostou pesado na criação de conteúdos específicos sobre o GTA 6 para publicar em formatos curtos como o Reels. O engajamento com o tema se mostrou um forte motor de conversão de vendas.
"Os nossos últimos vídeos ali, teve um que chegou em meio milhão de views em poucas horas só por causa do GTA", explica Jorge.
Como parte dessa estratégia de fortalecimento de marca nas redes, o empresário viajou até Miami, cidade que serve de inspiração para o jogo, para cobrir in loco os eventos de lançamento organizados pela produtora.
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