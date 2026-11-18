Um grupo de empresas gaúchas associadas à Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul (CCIRS) cumpre nesta semana uma intensa agenda na Itália, participando de importantes eventos de seus setores por meio de uma articulação da Câmara e de outras entidades do sistema Itália. A mobilização reflete o esforço conjunto para conectar o setor produtivo gaúcho às principais tendências mundiais de inovação e tecnologia aplicada.
Entre os dias 17 e 20 de novembro, a presença gaúcha ganha força em Milão. As associadas Estância das Oliveiras e Mon Jullí participam do Bevertech, evento dedicado a tecnologias do setor de bebidas e alimentos líquidos. Já o setor vitivinícola concentra atenções no Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento (SIMEI), considerado o principal evento mundial de máquinas, insumos e equipamentos para elaboração de bebidas e envase.
O engenheiro mecânico Carlos Alberto Sanches, proprietário da Sava Equipamentos, afirma que o mesmo padrão tecnológico utilizado pelas maiores vinícolas da Europa já se encontra em operação no Brasil. Para esta edição do evento, o executivo aponta como prioridade a busca por equipamentos automatizados para suprir a escassez de operadores no país.
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