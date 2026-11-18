O nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para o Ministério da Fazenda recebeu elogios de economistas e analistas durante evento organizado pelo Banco BV nesta quarta-feira (18) em São Paulo. A avaliação é que o ex-governador de São Paulo poderia contribuir para melhorar as expectativas do mercado em relação à política fiscal.
O diretor executivo do Eurasia Group, Christopher Garman, afirmou que Alckmin é ligeiramente favorito para o posto.
Segundo ele, a indicação do vice-presidente poderia provocar uma "reação mais saudável" das expectativas, por sua maior capacidade de interlocução com o setor privado e credibilidade inicial.
O economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, defendeu a indicação de Alckmin. "Dessas opções todas que estão sendo cotadas, é o melhor nome que tem", disse, citando a experiência do vice-presidente como governador de São Paulo, com resultados fiscais superavitários, e sua atuação recente na defesa do ajuste fiscal.
Já o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e sócio fundador da Panamby Capital, Reinaldo Le Grazie, afirmou que Alckmin na Fazenda "seria, sem dúvida, uma boa notícia". Ele ponderou, porém, que o desafio fiscal permaneceria.
O mercado aguarda o anúncio do novo ministro da Fazenda em meio à pressão sobre o câmbio e à cobrança por novas sinalizações de corte de gastos. Além de Alckmin, estão entre os cotados o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e a continuidade do atual ministro, Dario Durigan.