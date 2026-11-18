O leilão beneficente do Chimas, projeto coordenado pela seccional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), garantiu lugar no calendário dos eventos anuais obrigatórios do setor vitivinícola gaúcho. A presença das principais entidades setoriais e os 150 ingressos esgotados na etapa presencial realizada na noite de terça-feira (17), no Clube Independente, em Flores da Cunha, atestam a afirmação.
O pregão presencial arrecadou R$ 44,5 mil, em 45 lances dados nos nove lotes oferecidos. O resultado gerou um incremento de quase três vezes o valor mínimo aplicado aos lotes. A doação dos arremates será destinada, à escolha de cada arrematante, a uma das duas entidades beneficiadas este ano: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e a TEAmar de Flores da Cunha, que juntas atendem cerca de 200 crianças, jovens e adultos.
A segunda etapa do leilão, realizada em formato online, está recebendo lances desde o dia 9 de novembro e seguirá aberta até a próxima segunda-feira (23), às 20h. Até o momento, foram computados R$ 15.250 em lances nos 11 lotes ofertados. Para participar, basta se cadastrar na plataforma www.cristianoescolaleiloes.com.br. Por se tratar de um leilão regulamentado, a autorização para participar leva de um a dois dias. Os lances online serão encerrados em transmissão ao vivo no canal da ABS-RS no YouTube, a partir das 19h.
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