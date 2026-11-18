As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliavam os resultados e as projeções da Nvidia, divulgados após Jensen Huang deixar o cargo de CEO na semana passada.
Em Seul, o Kospi subiu 1,99%, para 5.067,44 pontos. A fabricante de chips de memória SK Hynix avançou 4,2%, enquanto a Samsung Electronics ganhou 2,3%. No Japão, o Nikkei teve alta de 0,28%, para 59.024,28 pontos. As ações do SoftBank Group, investidor da OpenAI, subiram 3,1%, e as da fabricante de equipamentos de teste Advantest avançaram 4,6%.
Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,09%, para 3.587,83 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 0,33%, para 2.027,26 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,91%, para 23.294,75 pontos. Em Taiwan, o Taiex avançou 0,26%, para 40.194,91 pontos.
A Nvidia registrou receita recorde de US$ 115,8 bilhões no trimestre encerrado em 25 de outubro, acima das estimativas de analistas. Para o trimestre atual, a empresa projetou receita de US$ 130 bilhões, também acima das expectativas de Wall Street, e elevou de 70% para 75% sua previsão de crescimento da receita no ano fiscal de 2028.
Analistas, porém, alertaram que as recentes restrições dos EUA ao acesso da China à capacidade avançada de computação no exterior podem ter impacto crescente sobre as vendas da Nvidia.
Os resultados ajudaram a aliviar parte das preocupações com a mudança na liderança da empresa, segundo Brian Colello, analista sênior de ações da Morningstar. O novo presidente do conselho da Nvidia, Harvey C. Jones, afirmou que a companhia não considera reconduzir Huang ao cargo de CEO. Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, da bolsa australiana, recuou 0,69%, para 8.821,80 pontos.