A Nvidia divulgou resultados do terceiro trimestre fiscal de 2027, encerrado em 30 de setembro, que superaram as estimativas, e conseguiram animar Wall Street após a queda recente em meio ao escândalo com seu ex-CEO Jensen Huang. As ações tinham alta no after hours em Nova York após fecharem em condições sobrevendidas e abaixo das médias móveis.
A gigante de inteligência artificial (IA) registrou um lucro líquido de US$ 65,29 bilhões no período, o dobro do valor registrado no mesmo período de 2026, conforme o balanço divulgado nesta terça. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,68, superando os US$ 2,48 previstos pelos analistas da FactSet.
A receita do terceiro trimestre de 2027 também mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 115,8 bilhões, acima da previsão de US$ 108,9 bilhões da Factset.
A empresa ainda reportou um aumento expressivo nas receitas do segmento de data centers, totalizando US$ 107,6 bilhões, também mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A empresa informou que 92% de suas vendas continuaram a ser de sua unidade de data center, que inclui a receita de seus chips de inteligência artificial (IA).
No guidance, a Nvidia elevou sua previsão para o trimestre atual, afirmando que agora espera vendas de US$ 130 bilhões e margens brutas entre 71% e 2%.
Por volta de 18h39 (de Brasília), as ações da Nvidia subiam 2% no after hours de Nova York.