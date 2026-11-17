O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a reforma tributária pode ter um pequeno impacto na inflação, mas que empresários vão aprender a precificar seus bens e serviços para acomodar a nova legislação. A declaração foi feita em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira (17).

"Acho que pode ter algum pequeno impacto na inflação, mas estamos passando por um processo em que os empresários vão aprender a precificar o seu bem e o seu serviço de acordo com a nova legislação tributária, considerando o que há de crédito e o que há de débito de sua responsabilidade", afirmou o ministro. "Ao entender bem essa precificação, que vai ser feita nos próximos meses com vagar, nós vamos ter uma redução desse impacto inflacionário", completou Durigan.

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Durigan adiantou ainda que o quarto mandato do governo Lula deve passar por um processo de reforma da tributação corporativa. "Isso passa, sim, por desonerar a folha de pagamento, porque não só passa pelas questões nacionais, mas pela nova tendência do mundo de ir agregando tecnologia e, em alguns casos, dispensando trabalho", marcou o chefe das finanças públicas. "É importante desonerar a folha, mas sem que isso cause um prejuízo grande para a nossa previdência", completou.

O ministro ainda ressaltou em sua fala o ganho de transparência com a reforma da previdência e citou esse aspecto como um compromisso pessoal e de sua gestão. "O compromisso meu e do Ministério da Fazenda com a transparência da reforma tributária é completo. Tudo que for possível e que nos for autorizado por lei que não ferir o sigilo fiscal, que não expuser a liberdade e a intimidade das pessoas vai ser compartilhado", afirmou Durigan

Durigan foi convidado para discutir o cálculo da alíquota da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) para 2027. O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou uma alíquota de referência de 11,3%, mas cabe ao Senado fixar o valor.